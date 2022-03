Tilo Schnabel aka The Caskhound stellt uns heute die neuste Abfüllung in seiner Reihe EXQUISITE CASKS vor. Der Single Grain wurde 1991 in der Destillerie North Britsh destilliert und reifte danach ganze 30 Jahre in einem Refill Bourbon Barrel, bis er dann in Fassstärke mit 42,4 % Vol. ohne Kühlfiltrierung und Färbung in die Flaschen kam.



Alle Infos zum Bottling und zu den Bezugsquellen des Single Grains nachfolgend in der Presseinfo des unabhängigen Abfüllers:

THE CASKHOUND präsentiert: 1991er North British Single Grain Scotch Whisky

Das erste EXQUISITE CASKS-Bottling 2022 bietet anspruchsvollen Genuss

Der unabhängige Abfüller THE CASKHOUND aus dem Südwesten Deutschlands startet sein Whiskyjahr 2022 gleich mit einem ordentlichen „Kracher“, der die Herzen und Gaumen aller Freunde gereifter Whiskys und Liebhaber alter Grains im besonderen erfreuen wird:

Der 30-jähriger Single Grain Whisky aus der North British Distillery in den schottischen Lowlands ist der neue Star der exklusiven Abfüllungsreihe EXQUISITE CASKS, in der vielseitige und charakter-volle Single Cask-Abfüllungen ab 25 Jahren ihre Heimat finden. Dank des Zusammenspiels von Alter, Reife, geschmacklicher Tiefe und eines gerade für die heutige Zeit angemessenen Preisrahmens überzeugen EXQUISITE CASKS Bottlings sowohl Whisky-Neulinge wie erfahrene Liebhaber gereifter Tropfen gleichermaßen.

Wie bei Abfüllungen von THE CASKHOUND üblich, kam der vollmundige Single Grain Whisky in natürlicher Fassstärke und weder kühlgefiltert noch gefärbt in die Flasche. Design und Verpackung der EXQUISITE CASKS sind dem Inhalt entsprechend hochwertig, präsentiert in einer edlen Holzbox. Ein beigefügter Einleger mit Wissenswertem zum Destillat und der Brennerei sowie Tasting Notes des Whiskys rundet das Ganze ab.

Elegant & vielschichtig – ein lang gereifter Single Grain Whisky in Vollendung

NORTH BRITISH ist eine der ältesten und bis heute größten Grain Destillen Schottlands. Ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen, um ein damaliges Brennmonopol zu brechen, war die Destille maßgeblich am Aufstieg der schottischen Whiskyindustrie beteiligt. Der dort produzierte Grain Whisky landete zum größten Teil in bekannten Blends, und trotz vieler hervorragender unabhängiger Single Grain-Abfüllungen in den vergangenen Jahrzehnten steht NORTH BRITISH bis heute im Schatten bekannterer Grains wie Invergordon, Cambus oder Cameronbridge. Die aktuelle ‚Grain Whisky Renaissance’ könnte dem delikaten Destillat aus dem Westen Edinburghs endlich die nötige Aufmerksamkeit und Wertschätzung bringen, den gerade die lange gereiften NORTH BRITISH mit Ihrer facettenreichen und komplexen Eleganz tatsächlich verdienen …

Nach drei Jahrzehnten Ruhe im Fass versteht es sich von selbst, dem Destillat eine angemessene Menge Zeit zu gönnen, sich im Glas entfalten zu können – Ihr Gaumen wird es Ihnen danken!

EXQUISITE CASKS NORTH BRITISH Lowland Single Grain Scotch Whisky, 30 Jahre alt (1991/2021), 42,4 % ABV, Fully Matured in a Refill Bourbon Barrel, Auflage 144 Flaschen (0,7 l) à 159,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nase: Müsli mit Honig und Butterscotch, Kokosnussmakronen, Möbelpolitur, Vanille, blumige Noten, gefolgt von Weingummi und frischer Ananas

Geschmack: Cremig, weich und süß, mit Vanillegebäck und Rum-Sultaninen, reifer Melone, Erdbeeren, gefolgt von Toffee und der feinen Bitterkeit einer Crème Brulée-Kruste

Abgang: recht lang, kräutrig, mit Zimt und Eichenwürze, Zitrusschalen, Apfelkerne, holzig & leicht trocken

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.