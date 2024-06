The Caskhound bringt die vierte Abfüllung der Serie”Animals of Scotland” – einen Tullibardine mit voller Sherry-Power

Tilo Schnabel aka The Caskhound fügt seiner Serie “Animals of Scotland” eine weitere Abfüllung hinzu, diesmal mit einem Tullibardine, der zur Gänze in einem First Fill PX-Sherry Cask gereift wurde. Das Motiv des Bottlings ist ein “tartan squirrel“, wie immer liebevoll in Szene gesetzt von der Künstlerin Lana Mathieson.

Was es über den Whisky zu erzählen gibt, inklusive ausführlicher Tasting Notes und natürlich der Bezugsquelle, finden Sie nachstehend:

„Going nuts for a drop of the Highlands“:

Die vierte Abfüllung von THE CASKHOUNDs ANIMALS OF SCOTLAND raubt einem mit ihrer vollen Sherry-Power schier die Sinne!

Mit diesem 2015er TULLIBARDINE Highland Single Malt hat THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel mal wieder eine äußerst wohlschmeckende Nuss geknackt! Das mittlerweile vierte Single Cask Bottling aus der limitierten ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe versteht es, mit seinem wahren Füllhorn an Aromen nicht nur Farbtrinkern und Fans sherrygereifter Whiskys ordentlich den Kopf zu verdrehen …

Die Serie ANIMALS OF SCOTLAND präsentiert sorgfältig ausgewählte Einzelfassabfüllungen schottischer Single Malt Whiskys, passend illustriert mit den bezaubernden Zeichnungen der Künstlerin Lana Mathieson. Mit Detailtreue und einem liebevollen Augenzwinkern setzt diese dabei die für Schottland so typische Tierwelt gekonnt in Szene.

Wie Lanas aktuelles Labelmotiv, das freche kleine „Tartan Squirrel“, springt unser TULLIBARDINE mit jugendlicher Kraft auf Zunge und Gaumen, um sogleich mit üppiger Süße, fruchtig-würziger Vielfalt sowie einer für das Alter bereits erstaunlichen Komplexität den perfekten Highland Gentleman zu geben. Chapeau!

Leap to the occasion & enjoy a true Highland Spirit

Einen solch markanten Vertreter der renommierten TULLIBARDINE DISTILLERY in den südlichen Highlands sollte man sich wahrlich nicht entgehen lassen: seine gesamte Reifezeit verbrachte der Highland Malt in einem erstbefüllten PX Sherry Hogshead – und trotz seiner 9 Jahre weiß er mit einer perfekten Balance zwischen ausdrucksstarker Aromenfülle und einer kraftvollen, aber erstaunlich gut eingebundenen Alkoholstärke von 59 % zu begeistern! Er spielt dabei mit Bravour die komplette Klaviatur klassischer Noten aus der Reifung im Pedro Ximénez Fass: von verführerisch dunkler Sherry-Süße, kandierten Orangen und üppiger Feigenkonfitüre über Chili-Schokolade und Gewürzen hin zu Tabakblättern, Kakao & Tanninen.

„Animals of Scotland“-Collection: TULLIBARDINE

Highland Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre alt (2015/2024)

59 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Auflage 308 Flaschen (0,7 l) à 67,90 Euro (UVP)

Nose: Sherry-Aromen und die Süße von Vanille-Plunder mit Rosinen empfangen uns, gefolgt von einer Melange aus Manuka-Honig, Kräutern und blumigen Aromen, die in Orangenmarmelade, getrocknete Feigen und Liebstöckel übergehen, am Ende ein Hauch von Tabak und dunkler Schokolade

Palate: Weich, ölig, und sehr wärmend, mit der mundfüllenden, fast sirupartigen Süße von Feigenkonfitüre, Rosinen, kandierten Orangen und dunkle Pralines mit Kirschfüllung, im Anschluss etwas karamellisierte Haselnüsse, mexikanische Trinkschokolade mit Chili & Zimt, Tabakblättern und schwarzem Tee

Finish: recht lang und weiterhin wärmend, mit Gewürzen, Tanninen und etwas Zartbitter-Schokolade, am Ende leicht adstringierend

FAZIT: Ein charmanter Highland Gentleman mit andalusischem Herzen!

Wie bei allen THE CASKHOUND-Abfüllungen üblich, kam der Tullibardine ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke in die Flasche, und wird ab Mittwoch, den 19. Juni 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern zu finden sein.