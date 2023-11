Auch in diesem Jahr wie seit 10 Jahren ein Fixpunkt in unserer Berichterstattung: Der Fotojournalist Michael Schmidt veröffentlicht seinen neuesten Bildkalender „Scotland -Land of Whisky„, den Sie im Buchhandel oder direkt auf der Homepage des Autors erwerben können.

Was Sie diesmal im beliebten Kalender (der unserer Meinung nach auch ein schönes Geschenk für Whiskyfreunde ist) erwartet, beschreibt Michael Schmidt nachfolgend:

Whisky-Heiligtümer, ein düsteres Castle und kauende Zottelviecher

Der neue Bildkalender „Scotland -Land of Whisky“ 2024 ist da

Lila leuchtet das schottische Heidekraut, im Hintergrund erheben sich die Highlands und mittendrin steht die berühmte Dalwhinnie-Brennerei — schon der Titel des neuen Bildkalenders „Scotland-Land of Whisky 2024“ lässt die Herzen von Schottland- und Whiskyfans höher schlagen. Inzwischen ist es der dreizehnte Bildkalender, den der Fotojournalist Michael Schmidt aus Langen bei Frankfurt am Main selbst verlegt. Es ist eine hochwertige Kalenderproduktion, der Lust auf Schottland und dessen Nationalgetränk, den Whisky, macht.

„Schottland steckt voller Überraschungen. Vergangenes Jahr hatte ich 14 Tage Sonnenschein zum Fotografieren, diesmal war es genau umgekehrt — wichtig ist stets der richtige Moment, den Auslöser zu drücken“,

sagt der 49-jährige Fotojournalist. Im richtigen Moment hat er zum Beispiel ein ausgiebig kauendes Hochlandrind mit der Kamera erwischt, ebenso das Castle Campbell, als ein Sonnenuntergang es gerade in ein magisches Licht tauchte.

Whiskyfreunde führt Schmidt dieses Jahr zum Beispiel zur Torabhaig-Brennerei auf der Hebrideninsel Skye, die erst vor wenigen Jahren in einem ehemaligen Bauernhof ihre Pforten eröffnet hat. Aber es sind auch Klassiker dabei wie Springbank, Glenallachie und Glenmorangie. Besonders den Besuch in der letztgenannten Brennerei fand er beeindruckend:

„Der ganze Raum mit seinen riesigen Kupfer-Brennblasen schimmerte in einem warmen Licht“, erinnert sich Schmidt. Mit dabei ist diesmal ein Fotomotiv, das sein Sohn Tim geschossen hat. Das Bild zeigt den Rubha nan Gal-Leuchtturm auf der Hebrideninsel Mull — aufgenommen, als die Sonne sich gerade durch die Wolken gekämpft hat. „Also genau im richtigen Moment“, so Schmidt.

Michael Schmidt ist ein Kenner der schottischen Landschaft und Kultur. Er hat zwei Jahre in Glasgow gelebt und das Land lieben gelernt. Unter anderem war er als Korrespondent und Reiseleiter tätig. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyseminare und befasst sich auch journalistisch mit Schottland und Whisky.

Das Kalenderdesign mit englischsprachigem Kalendarium entstand in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Grafiker Ulrich Klein, der das Atelier K.Design leitet. Der Kalender im Format DIN A4 (ISBN 978-3-00-076906-1) kostet 16,50 Euro, die große DIN-A3-Version (ISBN 978-3-00-076907-8) 25,95 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel oder direkt bei Michael Schmidt unter der Homepageadresse www.schmidt-punkt.de.