Single Cask Nation – Interview mit Jess Lomas

Im Rahmen der THE VILLAGE in Nürnberg haben wir mit Jess Lomas, Global Sales Manager von Single Cask Nation, über den unabhängigen Abfüller mit Ursprung in den USA gesprochen und sie zu dessen Geschichte und neuen Abfüllungen befragt. Jess hat zur Messe auch einen Glen Grant mitgebracht, der anlässlich des Zusammengehens des Abfüllers mit Artisanal Spirits Company (wir berichteten hier darüber), der Muttergesellschaft der Scotch Malt Whisky Society abgefüllt wurde, den man aber nicht kaufen kann – einige glückliche Besucher der Messe durften ihn aber dort probieren.

Das etwa dreieinhalb Minuten lange Videointerview können Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal sehen. Viel Vergnügen damit!