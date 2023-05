Vorgestellt wurden sie gestern, ab Sonntag wird sie zu kaufen sein: Der Dynamo Dresden Whisky, eine auf 1953 Flaschen limitierte Sonderedition der Dresdner Whisky Manufaktur.

Erschienen ist der Dynamo Dresden Whisky anlässlich des siebzigjährigen Bestehens des Clubs. Die offizielle Fan Edition 2023 ist eine Kombination aus einer Ex-Bourbon-Fass-Vollreifung mit anschließender Rioja-Fass-Veredlung und Anteilen einer Sherry-Fass-Veredlung.

Mehr zu diesem Whisky und einer Autogrammstunde von Dynamo-Profi Kevin Broll und Co-Trainer Heiko Scholz zum Verkaufsstart im Besucherzentrum der Dresdner Whiskymanufaktir am Sonntag nachfolgend in der Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Dresdner Whisky Manufaktur stellt Sonderdition Dynamo Dresden vor

Am Donnerstag, den 4. Mai 2023, stellten im Rahmen der offiziellen Vorstellung im Rudolf-Harbig-Stadion der Präsident der Sportgemeinschaft, Holger Scholze, und die Gründer der Dresdner Whisky Manufaktur, Frank Leichsenring und Thomas Michalski, die auf 1953 Flaschen limitierte Sonderedition des Dynamo-Whiskys vor. Ab dem 7. Mai um 10 Uhr kann die Sonderedition in der Dresdner Whisky Manufaktur oder in einer geringen Auflage auch im Onlineshop des Fanshops erworben werden.

Als große Dynamo-Fans haben Frank Leichsenring und Thomas Michalski sich vorgenommen, eine Sonderedition zum 70. Vereinsgeburtstag der Sportgemeinschaft herauszubringen. Monatelang haben sie in ihrer Brennerei an der idealen Rezeptur gefeilt, bis alles perfekt war. Das Ergebnis ist eine Kombination aus einer Ex-Bourbon-Fass-Vollreifung mit anschließender Rioja-Fass-Veredlung und Anteilen einer Sherry-Fass-Veredlung.

Alle Flaschen der limitierten Sonderedition sind nummeriert von 1 bis 1953 und werden in einer passenden Box im Jubiläumsdesign für einen Stückpreis von 70,00 Euro an die Fans verkauft. Verkaufsstart ist am Sonntag, dem 7. Mai 2023, um 10 Uhr im Besucherzentrum der Dresdner Whisky Manufaktur. Ein besonderes Highlight: Der Dynamo-Profi Kevin Broll und Co-Trainer Heiko Scholz werden ebenfalls von 14 bis 16 Uhr vor Ort sein, Autogramme verteilen und für Fotos zur Verfügung stehen.

Verkaufsstart ist Sonntag, der 7. Mai 2023 ab 10 Uhr im Besucherzentrum der Dresdner Whisky Manufaktur. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit sich eine von 200 Flaschen im Onlineshop des SG Dynamo Dresden Fanshops zu sichern. Diese gehen ebenfalls am Sonntag ab 10 Uhr in den Verkauf.



Erhältlich ab 7. Mai 2023:

Dresdner Whisky Manufaktur – Besucherzentrum

Dynamo Dresden Online-Fanshop

Produktinformationen:

Limitierte Sonderedition: 1.953 Flaschen – numeriert

Single-Malt-Whisky (ExBourbon-Reifung, Finish im Rioja-Fass- und Anteile einer Sherry-Fass-Veredelung)

Inhalt: 700 ml

Alk. 46% vol. Preis: 70,- €/Flasche