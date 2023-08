Eden Mill mit Rennie Donaldson als neuen CEO – Gründer Paul Miller zieht sich mit sofortiger Wirkung zurück

Die in St. Andrews gelegene Eden Mill Distillery, bekannt für ihren Whisky und Gin, steht vor einem bedeutenden Umbruch: Der bisherige Chief Operating Officer Rennie Donaldson, der im Feburar 2022 ins Unternehmen gekommen war, ist neuer CEO des Unternehmens. Er kam gemeinsam mit anderen Personen (darunter Chairfrau Stella Morse) während der Mehrheits-Übernahme durch Investor Inverleith LLP aus Edinburgh ins Unternehmen. Zuvor war er Group Financial Controller bei Edrington und Head of Coroprate Development bei William Grant & Sons.

Seine Aufgabe wird es sein, die neue Brennerei am Fluss Eden, die im Sommer 2024 mit neuen Anlagen und einem großen Besucherzentrum in Betrieb gehen wird, fertigzustellen und das Portfolio der Brennerei neu aufzustellen. Dabei will man sich vor allem den amerikanischen und asiatischen Märkten widmen.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Gründer des Unternehmens, Paul Miller, Mitglied des Boards, das Unternehmen verlassen hat. Er wird sich, so Eden Mill, in Zukunft „anderen privaten Belangen“ widmen.

Damit ist wohl die Transition des Unternehmens in die Hand von Inverleith LLP so gut wie abgeschlossen und man wird gespannt sein dürfen, wie man sich dort die Zukunft der Brennerei und der Marke vorstellt.