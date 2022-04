Einladung zu den Tasting-Days im Firmament Rankweil, 22. bis 24. April 2022

In Vorarlberg organisiert Benedikt Fleisch mit seinem Team von Zeughaus Spirituosen vom 22. bis 24. April die Tasting Days, eine Genussmesse für Whisky, Rum und Gin im Veranstaltungszentrum Firmament in Rankweil (sie finden zur Messe auch einen Eintrag in unserem Eventkalender). Was genau Genussfreunde dort erwartet, lesen Sie zusammengefasst in der nachfolgenden Presseaussendung. Wir wünschen den Veranstaltern jedenfalls viel Erfolg und den Besuchern dort viel Vergnügen!

Tasting Days

Die Genussmesse für Whisky, Rum und Gin im Rankweiler Firmament – 22. bis 24. April 2022

Mit der ersten internationalen Spirituosenmesse Vorarlbergs lädt Initiator Benedikt Fleisch vom Zeughaus Spirituosenfachhandel in Götzis zu einer dreitägigen gustatorischen Reise in die Welt edler Spirituosen und Destillate. Schauplatz ist das Firmament in Rankweil.

Die Tasting Days vom 22. bis 24. April 2022 bieten ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur für Kenner und Liebhaber von Whisky, Rum und Gin absolute Highlights bereithält. Auch interessierte Neueinsteiger können die Messe nutzen, um die faszinierende Welt der Spirituosen auf genussvolle Weise zu entdecken. Neben den Verkostungen an den Ausstellerständen stellen die Masterclasses für Kenner eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, ihr Wissen zu vertiefen. Dabei laden Produzenten oder Brand Ambassadors, aus Panama, Mexico, Schottland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Frankreich, zu Exklusiv-Verkostungen ausgesuchter Raritäten und Abfüllungen. Die Teilnehmerzahl der Masterclasses ist limitiert, eine Anmeldung über die Website vorab erforderlich. Weiters locken eine Live-Brennerei, ein BBQ-Grill und eine Zigarrenlounge.

Tickets und weitere Infos auf https://tasting-days.com