Genuss am Gaumen bringt unabhängigen Abfüller Watt Whisky nach Österreich

Kate und Mark Watt sind Whiskygenießer und -abfüller aus Leidenschaft, letzteres seit 2019. Mit mittlerweile 100 Bottlings haben die beiden längst bewiesen, dass die Qualität ihres Angebots ihrer Expertise entspricht.

Ab sofort ist Genuss am Gaumen in Vorarlberg der Importeur für die Bottlings von Watt Whisky – und mit dieser Presseaussendung stellt man auch die ersten in Österreich erhältlichen Abfüllungen vor – gemeinsam mit den Tasting Notes zu ihnen.

Die Whiskys sind ab sofort bei Genuss am Gaumen und in Kürze im österreichischen Fachhandel verfügbar.

WELCOME TO AUSTRIA… WATT WHISKY

Watt Whisky wurde von KATE & MARK WATT im Dezember 2019 nach über 40 Jahren Erfahrung in der Whiskywelt (unter anderem bei Springbank & Cadenhead) gegründet. Bereits damals hatten wir Kontakt zu Mark & wollten natürlich zugleich ihre Köstlichkeiten auch nach Österreich bringen.

Damals noch frisch am Beginn als Independent Bottler, mit zu wenigen Releases, gibt es jetzt endlich gute Nachrichten für das „Rot-Weiß-Rote Whiskyland“ – Watt Whisky ist ab sofort auch in Österreich bei GENUSS AM GAUMEN erhältlich.

Der Release, der soeben eingetroffen ist, beinhaltet auch das 100. FASS, das von Kate & Mark seit ihrem ersten Release im Jahr 2020 abgefüllt wurde – der Campbeltown Blended Malt (lt. Mark eher ein „Teaspooned Malt“)…mit einem kleinen Anteil an 28-jährigem Springbank.

Ihr Logo stellt “GESCHMACKSKNOSPEN” dar – die unterschiedlichen Farben beziehen sich auf die unterschiedlichen Aromen der jeweiligen Abfüllung und sind Marks leichter „Synästhesie“ zu verdanken. Kurz erklärt – wenn Mark seine Whiskys verkostet, riecht er nicht nur die einzelnen Aromen & Noten, sondern riecht auch „in Farben“, deren Geschmacksrichtung er mit den einzelnen Farben auf dem Label darstellt.

Die Whiskys von Kate & Mark sind bunt & farbenfroh, aromatisch & vielschichtig, abgefüllt in CASK STRENGTH und ohne Filtration und auch preislich sehr moderat.

Sie sollen vor allem eins – Spass am Genießen & Entdecken machen und für jeden Whiskyliebhaber zugänglich sein.

Die ersten Bottlings für Österreich im Portrait:

Campbeltown Blended Malt 2017 – 7 J.

Bourbon Barrel – 57,1% – nur 246 Flaschen

schön cremig & funky, nur sehr schwache Torfnoten, dafür wunderbare Aromen von Kieselstränden, Vanillepudding-Tarte, Aprikosen und einem Touch von nussigem Olivenöl

Dailuaine 2012 – 11 J.

Refill Butt – 58,8% – nur 552 Flaschen

schön cremige & zart grasige Anklänge in der Nase, am Gaumen fast wie in einem Dessertladen – Noten von Toffee-Doughnuts, Creme Brûlée, Honigwaben & ein Hauch von Ingwer

Glen Elgin 2013 – 11 J.

Bourbon HHD – 55,3% – nur 270 Flaschen

wundervolle Noten von tropischen Früchten & eine zarte Wachsigkeit in der Nase, am Gaumen abermals tropisch – Mango, Aprikosen & Zitronen-Meringue-Pie mit einem Hauch von würzigem Ingwer

Glen Moray 2008 – 11 J.

Oloroso Sherry Finish – 54,6% – nur 318 Flaschen

alle Noten, die man sich von einem schönen Sherry-Finish erwarten würde – cremige Milchschokolade, Orangen-Brause & tropische Anklänge von Ananas-Süßigkeiten

Lochranza Peated 2016 – 7 J.

Refill Barrel – 59,1% – nur 240 Flaschen

ein toller, sehr aschiger Dram der neben Holzrauch mit spannenden Noten von Panacotta, Tonkabohnen & saftig-zestigen Nektarinen überrascht

Nc’Nean 2018 – 6 J.

STR Cask – 57,1% – nur 282 Flaschen

ein toller Single Cask Release aus der recht jungen Nc’Nean Distillery mit Unmengen an Toffee, Erdnusskrokant, reifen Pflaumen, frisch gebackenen Zimtbällchen & gecharrter Eiche

Peat Smoke on Gorgie 2018 – 5 J.

Butt & Barrel – 57,1% – nur 618 Flaschen

Blended Scotch aus 42% Heavily Peated Blended Malt & 58% North British Grain

ein spannender, recht junger Dram der mit einer Kombination aus trockenem Torf & sanftem Sherry zum Genießen einlädt, Noten von Toffee-Shortbread, Ingwer, Vanille-Creme & schwarzen Kirschen, sowie einem entfernten Touch von Rauch



A Speyside Distillery 2009 -1 5 J.

Bourbon HHD – 54,9% – nur 318 Flaschen

ein “Secret Speyside” Dram, der mit typisch üppigen & recht “fleischen” Aromen auf sich aufmerksam macht, es zeigen sich Noten von Wassermelone, grünen Oliven, Pistazien & etwas cremiger Blütenhonig