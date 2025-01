Isle of Tiree Distillery: Erster eigener Whisky ab Donnerstag um 11 Uhr online zu kaufen

Die Isle of Tiree Distillery hat angekündigt, die verbleibenden Flaschen ihres ersten eigenen Whiskys, der mit dem Jahreswechsel erschienen ist, für alle Interessierten im Onlineshop ab Donnerstag, den 9. Januar 2025 um 10 Uhr Lokalzeit (11 Uhr bei uns) im Webshop zum Verkauf anzubieten. Leider ist aber eine Lieferung in die EU, so unser kurzer Check des Shopsystems, nicht möglich. Wer Interesse hat, muss also eine Lieferadresse in UK angeben.

Hier die Info, die uns von der Destillerie dazu erreicht hat. Mehr zur Brennerei inklusive der technischen Gegebenheiten können Sie hier nachlesen.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Remaining bottles of the First Release of Isle of Tiree Single Malt Scotch Whisky will be available on our website from 10am, Thursday 9th January 2025.

Our First Release – created from mashing unpeated malted barley in a small oak mash tun, distilled over direct flame in small copper pot stills and matured since 2021 in specially selected American Oak ex-Bourbon Barrels, Virgin Oak and ex-Sherry Casks from Spain’s finest producers – has been handcrafted and matured at the Isle of Tiree Distillery, less than a hundred metres from the North Atlantic Ocean. The result is the first expression of Tiree Whisky in over 200 years.

Presented in a Rigid Presentation Box with an insert of James Turnbull’s 1768 map of Tiree and limited to 800 bottles, bottled at 47% ABV. £199.99 (includes P&P).