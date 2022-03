Kilbeggan Black Box-Experience – Irland mit allen Sinnen erleben (mit Video)

Zum St. Patrick’s Day hat sich Kilbeggan Black Irish Whiskey in Berlin etwas Besonderes einfallen lassen: Mit der Kilbeggan Black Box hat man für Passanten ein Stück Irland live nach Deutschland gebracht – um dort den traditionsreichen Whiskey ganz typisch irisch genießen zu können.

Von dieser Aktion gibt es einen Bericht, einige Fotos und ein Video – alles zusammen wollen wir Ihnen hier gerne präsentieren:

Kilbeggan Black Box-Experience – Irland mit allen Sinnen erleben

Typisch irisch zum St. Patrick’s Day: Kilbeggan® Black Irish Whiskey überrascht Passanten mit einzigartiger 360°-Experience für alle Sinne (Video) und bringt einen Moment Irland nach Berlin.

Berlin, März 2022 – Einmal kurz nach Irland und wieder zurück. Ein einzigartiges Event initiiert von der Irish Whiskey Marke Kilbeggan® machte dies in Berlin anlässlich von Irlands höchstem Feiertag möglich. Die landschaftliche Schönheit und charakteristische Gemütlichkeit der grünen Insel in Kombination mit dem einzigartigen Genuss aus Irlands ältester, kontinuierlich lizenzierter Brennerei schafften im Rahmen eines Pop-Up-Events eine authentische irische Experience für alle Sinne – die Kilbeggan Black Box. Im kulinarischen Fokus dieser außergewöhnlichen Erfahrung stand der neue Premium-Whiskey Kilbeggan Black®.

Von außen eine mysteriöse schwarze Box, von innen die satte, grüne Natur Irlands. Mit Eintritt in die Kilbeggan Black Box erlebten die Besucher hautnah die Heimat des irischen Exports und das mit allen Sinnen: Sehen, Fühlen, Riechen, Hören und vor allem Schmecken. All dies vereinte diese einmalige 360°-Experience zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Bild von weiten Wiesen, der Duft nach saftig grünen Weiden und Moos versetzte die Passanten direkt in die irische Idylle. Untermalt von irischen Folk-Klängen hatten die Besucher die Möglichkeit, den Premium Whiskey Kilbeggan® Black in authentischer Atmosphäre zu genießen.

Die ahnungslosen Passanten fühlten sich binnen weniger Sekunden auf die grüne Insel versetzt und das mitten im Treiben der Hauptstadt. Begeistert hielten die Menschen die Erinnerungen dank einer integrierten und interaktiven Foto- und Videomöglichkeit fest. „Kilbeggan® Black ist der perfekte Whiskey, um sich in Gedanken in die Ferne zu träumen und das irische Lebensgefühl nachzuempfinden. So raffiniert wie das Geschmackserlebnis des Kilbeggan® Black selbst, ist auch die Black-Box- Experience“, fasst Ghazaleh Karakolev, Senior Brand Managerin Irish Whiskey Beam Suntory Deutschland, die außergewöhnliche Experience zusammen.

Genuss aus Irlands ältester, kontinuierlich lizenzierter Brennerei

Beim Kilbeggan Black Irish Whiskey trifft Tradition auf Handwerk: Die außergewöhnlichen regionalen Zutaten in Kombination mit den rauen landschaftlichen und klimatischen Bedingungen Irlands sowie die traditionellen Verfahren schaffen einen authentischen Irish Whiskey mit Tiefgang. Der Premium Whiskey Kilbeggan® Black brilliert durch seine vielfältigen Aromen; im Vordergrund reife grüne Äpfel, Birnen und Getreide und im weichen, langanhaltenden Abgang eine starke, süß-würzige Note – bestehend aus Pfirsichen, Karamell und rauchigem Torf. Durch die zweifache Destillation und die Reifung in ehemaligen Bourbonfässern bekommt der Whiskey sein einzigartiges Geschmacksprofil aus dezenter Süße und rauchiger Würze – und den typisch langen Abgang.

Kilbeggan® Black lädt nicht nur Whiskey-Kenner zu einer Reise nach Irland ein: Die angenehme Süße und charaktervolle Würzigkeit prägen das aromatische Geschmacksprofil und machen Kilbeggan® Black zu einem zugänglichen und harmonischen Irish Whiskey.