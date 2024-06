Luisa Fritsche ist “WORLD CLASS Bartenderin of the Year 2024″ für Deutschland (mit Galerie)

Es ist entschieden: Luisa Fritsche aus dem Gin House in Dresden ist die deutsche WORLD CLASS Bartenderin of the Year 2024 und damit auch Finalteilnehmerin im September in Shanghai in China.

Bevor wir Ihnen die Informationen über Luisa Fritsche und die von DIAGEO veranstaltete Competition übermitteln, natürlich erst einmal unsere herzlichsten Glückwünsche zum Sieg bei der deutschen Ausscheidung. Wir drücken die Daumen für China!

Luisa Fritsche ist Deutschlands „WORLD CLASS Bartenderin of the Year 2024“

Berlin, 05. Juni 2024 – An die Shaker, fertig, los hieß es am 3. und 4. Juni in Berlin, als sich die Fotografiska in den Schauplatz eines der bedeutendsten Events der Bartending-Szene verwandelte: dem nationalen Finale der WORLD CLASS Competition. Deutschlands beste Mixolog:innen traten an, um den Titel WORLD CLASS Bartender:in of the Year zu mixen und bewiesen dabei neben Geschmack auch eine große Portion Know-How und Kreativität.

Die zehn besten Kandidat:innen stellten ihr Können in fünf spannenden Challenges unter Beweis. Überzeugen konnte Luisa Fritsche aus dem Gin House in Dresden die Jury mit ihrer starken Darbietung und einer Kreation, die alles andere als gewöhnlich war. Für sie geht es damit in den kommenden Monaten an die Vorbereitungen für das WORLD CLASS Global Final im September in Shanghai, China, denn dort gilt sich gegen die Gewinner:innen aus über 60 anderen Ländern durchzusetzen.

Auf dem Prüfstand: Die fünf WORLD CLASS Challenges

Die richtige Mischung macht’s – von tiefgehendem Hintergrundwissen über präzise Geschmacksanalyse bis hin zur perfekten Präsentation ihrer Drinks mussten die Teilnehmenden auf ihr gesamtes Repertoire an Wissen und Können zurückgreifen. Dabei standen Don Julio, The Singleton und Zacapa im Mittelpunkt.



In der ersten Challenge EL MEXICAN MILK PUNCH – POR AMOR galt es, einen Milk Punch zu kreieren, der den Geist von Don Julio und dessen mexikanischem Erbe widerspiegelt. Don Julio steht für die Leidenschaft, die aus der Erde Mexikos stammt und den Weg eines einfachen Bauern erzählt, der seiner wahren Berufung folgte. Diese Leidenschaft nennt Don Julio heute POR AMOR.



Die Mind & Senses Challenge testete anschließend das Markenwissen und die sensorischen Fähigkeiten der Barkeeper – hier galt es, sich ohne technische Hilfsmittel unerwarteten Sinnesprüfungen zu stellen.

An Tag zwei schickte die Mystique of Asia Challenge die Teilnehmenden auf eine geheime Reise: Die Bartender:innen erhielten die Aufgabe, einen passenden Cocktail für die Vorspeise des vorangegangenen 3-Gang Dinners im 893 Ryõtei zu entwickeln. Der Drink mit The Singleton sollte asiatischen Elemente beinhalten und den Geist des Kontinents einfangen. Das Besondere: Sie erfuhren erst am Morgen danach, nicht beim Dinner, davon.



Kreiert wurde die Vorspeise von niemand geringerem als The Duc Ngo, der das ganze Jahr über besondere Erlebnisse mit The Singleton schafft und auch diese Challenge als Gastjuror begleitet hat.



Die anschließende Espresso Martini Challenge – ABOVE THE CLOUDS entführte die Finalist:innen wortwörtlich über die Wolken – nämlich auf die Dachterrasse der Fotografiska, in die erst vor kurzem eröffneten Bar Clara. Dort durften die Teilnehmenden eine luxuriöse Espresso-Martini-Variante mit Ron Zacapa präsentieren – angelehnt an den Fokus-Serve und als Hommage an den Ursprung Zacapas in den Hochlanden Guatemalas.



Last but not least vollendete The Showdown – Speed & Taste den Wettbewerb. Hier kam es auf Schnelligkeit und Präzision an: Acht Drinks aus 30 in möglichst kurzer Zeit und höchster Qualität zubereiten – empfindliche Zeitstrafen standen hier an der Tagesordnung.

Die Köpfe hinter der Entscheidung

Geschmack und Geschichte, sowie Optik und Kreativität, der sich die teilnehmenden Bartender:innen in den vergangenen zwei Tagen hingaben, wurden von kritischen Judges bewertet: Tess Posthumus (Flying Dutchmen, Amsterdam) und Chloé Merz (COLLAB Cocktailbar, Hamburg) sowie die sechs Gastjuroren The Duc Ngo (u. a. 893 Ryōtei, Berlin), Mathias Ottmann (Head of News, GQ), Timon Kaufmann (Brewing Bartender, München), Dada Daoud (Deutschlands „WORLD CLASS Bartender of the Year 2023”), Max Sabato (Schweppes, Deutschland) und Frank Thelen (Monin, Deutschland) fanden sich ein in der Rige der Juror:innen.



Was Chloé Merz an Luisa Fritsches Performance am meisten überzeugte, verrät sie noch am Abend der Entscheidung:

„Die WORLD CLASS Competition hat erneut bewiesen, dass die Drinks und Talente Weltklasse sind. Es ist eine Freude und ein Privileg, als Jurymitglied diese außergewöhnlichen Kreationen zu bewerten und Teil dieses Wettbewerbs zu sein, ohne selbst teilzunehmen. Das Niveau ist unfassbar hoch und Competitions wie diese bieten eine wunderbare Gelegenheit, die innovative und dynamische neue Generation von Barkeeper:innen kennenzulernen und ihre beeindruckenden Fähigkeiten zu erleben“

Unterstützt würden die Teilnehmenden bei ihren Kreationen im National Final von Schweppes, Monin und Lavazza. Außerdem geht ein Dank an die Schlumberger Wein- und Sektkellerei.