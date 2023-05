In diesen Sommer präsentiert Beam Suntory Deutschland den neuen Whiskey-Blend Jim Beam Sunshine, exklusiv für den deutschen Markt. Die Neuheit ist eine Mischung aus Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey® und einem ganz neuen Bourbon – u.a. hergestellt aus braunem Reis. Diese einmalige Kombination ergibt, so heißt es in der Pressemitteilung, die Sie im Anschluss finden, einen besonders ausgewogenen und sanften Whiskey.

Hier alles Weitere zu Jim Beam Sunshine:

Mix and Share in the Sunshine: Jim Beam® präsentiert neuen Bourbon Sunshine Blend™ als Basis für den Signature Drink 2023

Sommer, Sonne, Jim Beam Sunshine Fizz – der In-Drink für alle Sunshine Moments des Lebens. Das Geheimnis dahinter: Jim Beam Sunshine Blend™, ein besonders milder Whiskey ideal zum Mixen.

Frankfurt am Main, Mai 2023 – In diesem Sommer lanciert Jim Beam einen neuen Whiskey exklusiv für den deutschen Markt. Jim Beam Sunshine Blend™ ist besonders mild und zugänglich durch sein blumig-fruchtiges Geschmacksprofil, ideal geeignet zum Mixen erfrischender Drinks. Mit Jim Beam Sunshine Fizz präsentiert die weltweite Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys zeitgleich einen innovativen Signature Drink: Fruchtig, erfrischend und einfach lecker – mit den Komponenten Jim Beam Sunshine Blend™ und Grapefruit Limonade bleiben die Sunshine-Moments unter Freund*innen in Erinnerung.

Ein ganz neuer Whiskey: Jim Beam Sunshine Blend™ – Perfect for Mixing and Sharing

Der Whiskey-Blend aus dem Hause Beam Suntory entspricht dem Konsument*innen-Wunsch nach unkomplizierten Drinks zum Mixen, die sie in unbeschwerten Momenten gemeinsam genießen. Die Neuheit ist eine Mischung aus Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey® und einem ganz neuen Bourbon – u.a. hergestellt aus braunem Reis. Diese einmalige Kombination ergibt einen besonders ausgewogenen und sanften Whiskey.

„Seit über 225 Jahren schafft es Jim Beam® Menschen zu verschiedenen Anlässen und Situationen zusammenzubringen. Jim Beam Sunshine Blend™ ist für den gemeinsamen Genuss mit Freund*innen gemacht und lädt neue Konsument*innen ein, Whiskey für sich zu entdecken. Gleichzeitig überzeugt diese Innovation erfahrene Whiskey-Liebhaber*innen mit seinem einmaligen Geschmacksprofil und lädt sie ein, Jim Beam® in neuen Genusssituationen wahrzunehmen”, sagte Aram Hillebrandt, Senior Brand Manager bei Beam Suntory Deutschland.

Jim Beam Sunshine Fizz erobert den Sommer 2023

Geschmackvoll, fruchtig und erfrischend – aus Jim Beam Sunshine Blend™, pinker Grapefruit Limonade, einer Spalte Grapefruit als Garnitur sowie Eis entsteht das Trend-Getränk des Sommers: der Jim Beam Sunshine Fizz. Serviert in einem bauchigen Weinglas, erobert der In-Drink die Sunshine Moments des Lebens: Einfach in entspannter Atmosphäre genießen und in diese gemeinsamen und oft unvergesslichen Augenblicke voller Leichtigkeit eintauchen – egal, ob Alltagsmoment oder besonderer Anlass.

Getreu Jim Beam‘s Motto „drink it any damn way you please“ eignet sich Jim Beam Sunshine Blend™ auch als Basis für andere fruchtig-frische Bourbon-Longdrinks oder -Cocktails. Der neue Whiskey ist ab Mai 2023 im Einzelhandel und in der Gastronomie erhältlich. Eine reichweitenstarke Kommunikationskampagne auf Social Media und eine Influencer-Aktivierung bringen die Sunshine Moments auch digital zu den Konsument*innen. Zudem erleben Besucher*innen den Geschmack nach Sommer, Sonne, Sonnenschein am eigenen Jim Beam Festivalstand auf dem Rock am Ring, Hurricane Festival, Rolling Loud sowie Parookaville. Und auch bei den diesjährigen Jim Beam Welcome Sessions in Leipzig und Köln kommen die Gäste in den Genuss des neuen Sunshine-Drinks.

Weitere Informationen zu Jim Beam Sunshine Blend™ auf Instagram (@jimbeam_de) oder jimbeam-sunshineblend.de.

Jim Beam Sunshine Blend™ | (40% vol.) | 70 cl | Unverbindliche Preisempfehlung 14,99 EUR