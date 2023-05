Von Beam Suntory Deutschland haben wir einen kurzen Reminder an den bevorstehenden Vatertag erhalten – gemeinsam mit zwei Vorschlägen, was man den Vätern, so sie Freude an Whisky haben, dazu schenken könnte. Wenig verwunderlich schlägt man zwei Klassiker von Islay vor – Laphroaig und Bowmore. Hier die kurze Info für den Geschenkzettel zum Vatertag:

Geschenkideen aus Islay zum Vatertag: Laprhoaig 10yo und Bowmore 15yo

Kurz nach dem Muttertag kommt es zum nächsten schönen Moment, um Danke zu sagen: dem Vatertag. Passend zum bevorstehenden Vatertag gibt es tolle Geschenkideen aus dem Hause Beam Suntory. Denn bei Laphroaig und Bowmore gibt es Flaschen, die das Herz eines jeden Vaters höher schlagen lassen.

Wie wäre es mit einem Vatertags-Ausflug nach Schottland? Mit dem berühmten 10-jährigen Laphroaig ist das eine Leichtigkeit. Gereift in ex-Bourbonfässern überrascht er mit einer Süße und mit Nuancen von Salz und Schichten erdigen Geschmacks.

Ebenfalls in ex-Bourbonfässern und zusätzlich noch in Olorosofässern gereift überzeugt der 15-jährige Bowmore nicht nur farblich. Auch geschmacklich beeindruckt er mit einer milden, torfigen Note und dem Aroma von Rosinen, Toffee und Seville Orangenmarmelade.

Diese hochwertigen Spirituosen sind nicht nur exquisit im Geschmack, sondern auch eine echte Besonderheit für Väter, die das Außergewöhnliche lieben. Ob als Ergänzung zu einem besonderen Vatertagsdinner oder als Geschenk für die persönliche Genuss-Sammlung – Diese Flaschen sind garantiert ein Volltreffer. Sie verkörpern Qualität, Handwerkskunst und Geschmackserlebnisse, die man so schnell nicht vergisst.