Neu für die Schweiz: Filey Bay Madeira Single Cask „Swiss selection by Whisky Bibliothek #950 “ und Filey Bay Double Oak #2

Unsere Leser aus der Schweiz dürfen sich freuen: Whisky Bibliothek bringt zwei neue Single Malt Whiskys aus der Destillerie in Yorkshire auf den Schweizer Markt – eine davon exklusiv. Was es über die Filey Bay „Swiss selection by Whisky Bibliothek #950“ und den Filey Bay Double Oak #2 zu sagen gibt, finden Sie nachfolgend in der Presseaussendung, die uns dazu aus dem Schweizer Herrenschwanden erreicht hat:

Neu: Filey Bay Madeira Single Cask „Swiss selection by Whisky Bibliothek #950 “ und Filey Bay Double Oak #2

Whisky Bibliothek zu Besuch bei Spirit of Yorkshire – Bei schönem Januarwetter haben wir uns an der malerischen Filey Bay Küste fünf Tage ins Leben eines Whisky Produzenten gestürzt und kräftig mit angepackt: Sherry Fässer abladen, destillieren, New Spirit abfüllen etc. Zudem gab es regen Austausch mit Mitgründer Tom Meiler und ein eindrückliches Tasting im Warehouse. Das Highlight war die Cask selection mit Joe Clark für den ersten Whisky Bibliothek Spirit of Yorkshire Single Cask. Die Entscheidung fiel uns mehr als schwer. Es wurde schliesslich das Weinfass einer portugiesischen Insel in dem vorher süsser fruchtiger Madeira reifte zum Favorit.

Filey Bay – Madeira Single Cask – Swiss selection by Whisky Bibliothek

Destilliert im März 2018, abgefüllt im Februar 2023 – knapp fünf Jahre alt ist der Single Malt Whisky. 288 Flaschen wurden in Original-Fass-Stärke von 53,6% Vol. abgefüllt – natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Original Tasting Notes:

Fruty and complex with flavours of orange, marmelade, Berner Honiglebkuchen und stoned fruits.

Der Filey Bay Double Oak #2

ist ein „Special Release“ der Spirit of Yorkshire Distillery. Dieser unverwechselbare und besonderer Whisky reifte sowohl in Ex-Bourbon-Fässern als auch in Virgin Oak Casks. Die Ex-Bourbon-Fässer liefern Vanille und Toffee, die Virgin Oak Fässer ergänzen mit fruchtigen und würzigen Noten.

Der Auswahlprozess für diesen Single Malt begann mit 1st Fill Ex-Bourbon-Fässern, die im Winter 2018 abgefüllt wurden. Aus potenziell 100 Fässern wurde nur eine Handvoll ausgewählt, die besonders gut zu den neuen Eichenfässern passen.

Original Tasting Notes:

Soft and spicy with flavours of toasted oak, cream soda, fruit gums and hot cross buns.

Der Whisky wurde mit gehaltvollen 46,0 % Vol. abgefüllt, nicht kältefiltriert, ohne Zusatz von Farbstoffen und ist limitiert auf 2000 Flaschen. Für die Schweiz werden nur 100 Flaschen verfügbar sein.

Kommentar des Whisky Directors Joe Clark: