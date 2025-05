Whisky Bibliothek stellt Jubiläumsabfüllung an Tag 2 der Whiskymäss Winterthur vor

Die Whisky Bibliothek kann in diesem Jahr ihren 5. Geburtstag feiern (Und wir gratulieren an dieser Stelle nochmals ganz herzlich).

Ende März stellte die Whisky Bibliothek ihr Filey Bay Jubiläumsfass beim Anniversary Tasting am Whiskyschiff Luzern vor (wir berichteten). Nun ist der Whisky abgefüllt, und Filey Bay IPA Single Cask – Fass Nr. 692 wird auf der Whiskymäss Winterthur vorgestellt – und selbstverständlich auch hier. Alle Infos in der Aussendung der Whisky Bibliothek:

Whiskymäss Winterthur – Tag 2 & unsere Jubiläumsabfüllung ist da!

Heute ist Samstag, 17. Mai, und wir sind erneut mit voller Freude an der Whiskymäss Winterthur!

Perfekter Moment, um mit euch unser 5-jähriges Jubiläum zu feiern und dazu gehört natürlich ein ganz besonderer Dram:

Unsere brandneue Filey Bay IPA Single Cask – Fass Nr. 692 ist ab sofort erhältlich!

Einzelfass, abgefüllt mit 52.2 % vol., nicht kühlfiltriert, ohne Farbstoffe, ganz wie es sein soll.

Es gibt nur 210 Flaschen weltweit, und mehr als 60 sind bereits vergeben – first come, first dram!

Der Whisky reifte zunächst 4 Jahre in einem First Fill Bourbon Cask, bevor er weitere knappe 3 Jahre in einem Ex-IPA-Fass verbringen durfte.

Das Bier, das zuvor in diesem Fass lagerte, stammt von der Wold Top Brewery der hauseigenen Brauerei, die gemeinsam mit der Spirit of Yorkshire Distillery Teil desselben Familienbetriebs ist. Vom Gerstenfeld zur Brauerei, weiter in die Destillerie und zurück ins Fass: Eine geschlossene Genussreise, die Herkunft, Handwerk und Leidenschaft verbindet. Eine runde Geschichte, wie sie nur wenige erzählen können.

Das war ja die Idee:

Diese Abfüllung wurde gemeinsam mit unseren Filey Bay Fans und Whiskyfreunden am Whiskyschiff Luzern sensorisch erkundet – mit grosser Begeisterung und vielen spannenden Eindrücken. Die entstandenen Tasting Notes haben es ganz bewusst aufs Backlabel geschafft. Ein Whisky mit echter Community-Handschrift!

Tasting Notes:

Frisch & fruchtig – mit Aromen von Zitronenkuchen, grünem Apfel, reifer Mango, Frangipane, Petit Beurre und einem feinen Hauch Hopfen.

Natürlich haben wir auch weitere spannende Tropfen aus der Spirit of Yorkshire Distillery mit im Gepäck – für Whisky-Connaisseurs, Sammler und alle, die handgemachte Single Malts lieben.

Und als besonderes Highlight:

Wir dürfen auch heute wieder David Thompson, Mitgründer der Spirit of Yorkshire Distillery, und Joe Clark, Whisky Director, bei uns am Stand begrüssen!

Kommt vorbei, tauscht euch aus, verkostet mit uns und feiert gemeinsam 5 Jahre Whisky Bibliothek!

Slàinte mhath & bis gli in Winterthur!

Sasa & Zoran

Whisky Bibliothek