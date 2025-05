Einen getorften und einen ungetorfte Islay Whisky des unabhängigen Abfüller McNeill’s Choice können wir Ihnen am heutigen Sonntag vorstellen.

Was die neuen „Islay Specials aus alten PX Octaves“ ausmacht, und wie Sie an sie kommen können, lesen Sie in der Presse-Info, die wir aus Aschaffenburg erhalten haben:

Getorfte und ungetorfte Islay Specials aus alten PX Octaves von McNeill’s Choice

Die 50L PX Fässer sind Rückbauten von 30 – 40 Jahre alten Originalfässern

Dass bei McNeill’s Choice diverse Decknamen für die Betitelung von Abfüllungen verwendet werden, liegt in der Regel daran, dass es sich um hochkarätige Brennereien Schottlands handelt, die im deutschen Fasslager nachreifen durften. Nicht selten gibt aber auch die Geschichte und der Kontext der Abfüllung die Inspiration für den Namen. Hier stellen wir zwei Neuzugänge vor, die zur selben Zeit ins Fass und aus dem Fass kamen, aber sich nicht unterschiedlicher hätten entwickeln können:

Revival Batch #2 – 10yo

Die Revival-Serie beschäftigt sich mit den Whiskys der Laphroaig Brennerei und versucht, bestimmte bekannte Abfüllungen in Fassstärke “wiederzubeleben”. Während Batch #1 ein Finish im frischen Port Cask bekam, darf nun Batch #2 die Sherry Seite der beliebten Arztpraxis Islays beleuchten. Dieser reifte für 3 Monate in einer 50L Rückbaute aus 30 – 40 Jahre alten PX Fässern nach und bringt eine hervorragende Balance zwischen beiden Extremen (PX Süße und Laphi Torf) zum Vorschein.

Nase: Eine Nase, die keine Geheimnisse hat. Dicker Muff aus Iod, Algen, Verbandschrank. Cashewnüsse, schwarzer Pfeffer, nasses Gemüsebeet nach einem Gewitter. Eine feine Süße, fast unbestimmbar, liegt im Hintergrund. Mit viel Zeit im Glas entwickelt sich eine krosse Baconnote dazu.

Gaumen: Der berühmte Torf platzt auf den Gaumen – mit der Subtilität ist es vorbei. Nach den ersten Schocksekunden folgt sofort eine herrliche Süße von Milchschokolade und Pflaumenkuchen als Kontrast. Grapefruit und Röstaromen von Espressobohnen im Schokomantel geleiten in den Abgang. Schönes Zusammenspiel aus Torf, Süße und herber Würze.

Abgang: Wunderbarer, phenolischer Torf mit Hochlandkräutern, Honig und Trockenfrüchten. Setzt sich an den Zungenrändern und oben am Gaumen fest, hält sich sehr lang. Bei jedem Atemzug schwingt ein neuer Hauch dieses Aromentopfes mit. Wieder bekommt man die Ahnung von nasser Erde, nassen Kräutern und Gewitterluft. Ein Whisky, der „nass“ schmeckt – das muss man erstmal verkraften! Später wird die Rauchigkeit stärker, mit mehr Lagerfeuerasche. Der typische Touch von Laphi bleibt aber unverkennbar bestehen. Ein ausbalancierter Whisky, der den Spagat zwischen intensivstem Torf und intensivster Süße (PX) gekonnt performt.

Fakten:

“Revival” Batch #2, 10 Jahre, 52,1% ABV

Old PX Octave Finish

Auflage 72 Flaschen. Samples verfügbar.

Preis: 124,90 € (178,43 € / 1L)

Erhältlich ist der Whisky im Shop von Celtic Events.

Angel’s Massacre – 12yo

Der Name ist Programm! Bei dieser Abfüllung haben sich die Engel ordentlich ausgetobt. Eigentlich sollte hier ein ungetorfter Bunnahabhain im ABV Bereich von 50 – 52 % herauskommen, doch die himmlischen Kreaturen hatten andere Pläne. Nicht nur fehlt ein guter Schwung Flüssigkeit, auch gute 4 – 5 % wurden eingebüßt, sodass am Ende eine ungewollte Trinkstärke von 45,9 % entstand. Der Angel’s Massacre besticht durch konzentrierte Aromen bei samtig-weichem Mundgefühl.

Nase: Man erkennt anhand der konzentrierten Nase sofort die Brennerei! Ein wunderbares Zusammenspiel aus vollem gesalzenem Karamell mit maritimen Anklängen, Wal- und Haselnüssen, Pflaumen und Rosinen auf zerlaufenem Vanilleeis, garniert mit etwas Kinderschokolade.

Gaumen: Baut sich auf zu einer dichter fantastischen Dichte. Hier merkt man bald sehr deutlich die Einwirkung des alten PX Fasses. Der Antritt startet mit den Aromen der Nase, wird dann aber schnell immer schokoladiger und cremiger. Zuerst Milchschokolade, wenn man kurz vorm Schlucken ist, breiten sich verführerische Mokka-Aromen aus: Arabischer Kaffee mit arabischen Gewürzen kombiniert mit Kakaopulver und Zartbitterschokolade. Großartige Röstaromen, die nur von einem großartigen, alten Sherryfass stammen können. Süße dunkle Früchte. Das alles bei 45,9%? Kein Mensch braucht Fassstärke bei so einem Genuss – Hier sei den Engeln der Fassreifung gedankt!

Abgang: Lang! Kaffeebohnen im Schokoladenmantel geleiten in den Abgang. Nach ein paar Sekunden finden wir das Salzkaramell aus der Nase wieder, mit den genannten Nüssen und Trockenfrüchten, Feigen, Pflaumen. Mehr maritime Anklänge: Etwas Algen, aber besonders Meersalz. Es bleibt eine unverkennbare Melange der einzelnen Aromen, das viele Genießerherzen höher schlagen lässt. Es hat seine Gründe, warum es für ungetorften Islaywhisky eine unangefochtene Spitze gibt!

Fakten:

“Angel’s Massacre” 12 Jahre, 45,9% ABV

Old PX Octave Finish

Auflage 65 Flaschen. Samples verfügbar.

Preis: 99,90 € (142,71 € / 1L)

Erhältlich ist der Whisky im Shop von Celtic Events.