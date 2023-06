Neu: Craigellachie 37yo Bourbon Cask

Bacardi Global Travel retail stellt eine neue Abfüllung der Speyside-Brennerei Craigellachie vor. Die auf 3.012 Flaschen limitierte Edition Craigellachie 37 Year Old Bourbon Cask ist seit dem 1. Juni exklusiv über Gebr. Heinemann zu einem Preis von 3.245 US-Dollar (etwas mehr als 3.000 €) erhältlich. Nach dem 31. Juli wird der Vertrieb auf das Filialnetz von Dufry und ausgewählten Märkte ausgeweitet.

Craigellachie 37 Year Old Bourbon Cask wurde 1984 destilliert und ist ohne Kühlfiltrierund mit 46,5 % Vol. abgefüllt. Der Single Malt lagerte zunächst in Refill-Fässern, für eine abschließende Reifung kanm er dann in first-fill bourbon casks. Diese verleihen, so heißt es bei TR business, dem Whisky Noten von Kokosnuss, Vanille und Zitrusfrüchten und sorgen so für weitere Tiefe und Komplexität.