TTB-Neuheit: Glenmorangie Year Of The Dragon

Nach dem chinesischen Kalender beginnt an unserem 10. Februar 2024 das Jahr des Drachen, und bereits jetzt kündigen sich in der us-amerikanischen TTB-Datenbank speziell zu diesem Ereignis veröffentlichte Abfüllungen an. So zum Beispiel aktuell Glenmorangie Year Of The Dragon, aged 23 Years old, auf 888 Flaschen limitiert und abgefüllt ohne Kühlfiltrierung sowie mit 46 % Vol., deren Etiketten so aussehen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.