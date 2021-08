Neu: Highland Park Cask Strength Release #2

In Großbritannien hat die Destillerie Highland Park die bevorstehende Veröffentlichung der zweiten Ausgabe des Highland Park Cask Strength angekündigt. Der neue Whisky, Teil der ständigen Bottlings aus der Brennerei, wird mit satten 63,9% vol. abgefüllt und trägt keine Altersangabe. Er stammt aus einer Kombination aus europäischen Sherryfässern und amerikanischen Eichenfässern (wahrscheinlich Virigin Oak, da ex-bourbon barrels nochmals als eigene Kategorie angeführt sind).

Laut Master Distiller Gordon Motion kann man im neuen Highland Park Cask Strength Release #2 Noten von Birne, Mandelkuchen, angebrannter Eiche, Lakritze, zerstoßenem schwarzem Pfeffer und Torfrauch finden.

In den Geschäften, zumindest in UK, soll der Highland Park Cask Strength Release #2 noch im August zu finden sein, zu einem Preis von 60 Pfund. Über eine Veröffentlichung in Deutschland werden wir Sie nach Erhalt der entsprechenden Pressemitteilung nochmals gesondert informieren.