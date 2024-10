Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft bringt anlässlich ihres 50-jährigten Jubiläums in Zusammenarbeit mit Hunter Laing einen neuen Blended Malt nach Deutschland. Der Hebridean Journey Sherry Edition ist die weltweit erste Limited Edition dieser Serie. Sie ist exklusiv für den deutschen Markt vorgesehen und zeichnet sich durch die Beimengung “edelsten, vollgereiften Sherryfässer” aus.

Der mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllte Blended Malt wird in Kürze im deutschen Handel zu finden sein. Über einen unverbindlichen Verkaufspreis sind wir in der Aussendung nicht informiert worden.

Hier alle zur Verfügung gestellten Informationen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: Hunter Laing Journey Series · Hebridean Journey · Sherry Edition – 46,0 % Vol.

Anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums entwickelten wird mit Hunter Laing, Inhaber der Ardnahoe Distillery, den Hebridean Journey Sherry Edition – Limited Edition. Dieser weist eine einmalige Komposition von Single Malt Whiskys auf und wird die erste weltweite Limited Edition der Reihe sein.

„Setting foot for the first time on the enchanted isles of the Hebrides, there is an unmistakable sense of ethereal greatness. This is a whisky dedicated to the knowledge that some mysteries will remain forever unsolved.” – The Journey Series.

Hunter Laing Journey Series · Hebridean Journey · Sherry Edition – 46,0 % Vol. – Refined with Whisky fully matured in First Fill Sherry Casks – 1st Limited Edition

Neben dem Start der Ardnahoe Destillerie entwickelten wir in enger Zusammenarbeit mit dem Familienunternehmen Hunter Laing die erste Hebridean Journey Limited Edition, die erstmalig mit den edelsten First Fill Sherry-Fässern verfeinert wurde. Diese neue Limited Edition wurde anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums gemeinsam mit dem Familienunternehmen Hunter Laing exklusiv für den deutschen Markt kreiert und zum Teil in einer kraftvollen Fasskombination mit edelsten, vollgereiften Sherryfässern verfeinert.

Die Sherry Fässer verleihen dem Whisky intensive Aromen von dunklen Beeren und eine Eleganz, die begeistert.