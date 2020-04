Neu im Travel Retail: Jura Very Rare Vintage 1975

Mit nur 21 Flaschen ist der neuen Jura Very Rare Vintage 1975 etwas, was man mir Recht als „streng limitiert“ bezeichnen kann. Die neue Abfüllung ist soeben von Whyte & Mackay im Travel Retail veröffentlicht worden – derweilen nur durch die DSF Group aus Hongkong, später dann wird es die Flaschen generell im asiatischen Raum geben.

Der 44 Jahre alte Whisky wurde in einem amerikanischen Ex-Bourbon Barrel gelagert und dann in ein Tawny Port Pipe gegeben, um dort sechs Jahre nachzureifen. Das Fass dazu stammte von den Symington Estates im Douro-Tal im Norden Portugals.

Hier die offiiziellen Tasting Notes:

Tasting notes: The whisky carries flavours of tropical fruit salad, nectarines and roasted walnuts with a black coffee finish. Aromas of sandalwood, blood orange, raisin and toasted bananas can be detected. The colour is a natural, distinctive amber gold hue with crimson highlights.