Neu: Old Pulteney Distillery Exclusive

Die in Wick beheimatete Pulteney Distillery stellt ihre erste ‚Distillery Exclusive‘ Abfüllung vor. The Old Pulteney Distillery Exclusive reifte zunächst in amerikanischen Eichenfässern und danach in französischen Eichenfässern. Die Fässer für die Limited Edition wurden von Distillery Manager Malcolm Waring ausgewählt. Die Abfüllung erscheint ohne Kühlfiltrierung und mit einer Alkohlstärke von 53 % Vol..

The Old Pulteney Distillery Exclusive ist in der Pulteney Distillery und über die Website von Old Pulteney für 85 £ erhältlich. An dieser Stelle sei allerdings auf die deutlichen Versandkosten hingewiesen.