Serge verkostet: Glengoyne

Die Brennerei Glengoyne liegt auf der Grenze zwischen den Highlands und den Lowlands, und bezeichnet sich gerne als die langsamsten Brennblasen in Schottland hat – gemächlich seit 1833. Damit katapultieren sie sich nicht in den Fokus des Single-Malt-Business. Selbst auf Whiskyfun tauchen Malts aus dieser Destillerie recht selten auf. Dies wird sich jetzt ein wenig ändern, denn nun soll es mindestens einmal im Jahr eine Glengoyne-Session geben. Und wenn wir uns die Benotungen des heutigen Glengoyne-Tastings anschauen: Wir freuen uns schon auf die nächste! Denn die beiden Destillerie-Abfüllungen wissen sehr zu gefallen und erhalten dementsprechende Bewertungen. Im Detail stellt sich die heutige Session so dar:

Abfüllung Punkte

Glengoyne ‚Cask Strength Batch 009‘ (59.6%, OB, 2022) 85 Glengoyne 21 yo (43%, OB, +/-2022) 89