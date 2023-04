Am heutigen Internationalen Tag des Designs kündigt Kirsch Import Waterford’s neues The Waterford Cuvée an. Wie bereits vor zwei Jahren, als die Künstlerin Leah Hewson das Flaschenlabel gestaltete, übernimmt erneut ein Künstler die Gestaltung des Etiketts. Der 27-jährige Künstler Nathanaël Koffi entwirft das Label für The Waterford Cuvée – Koffi, die aller Voraussicht nach im Spätherbst erscheinen wird. Hier die Presseaussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Internationaler Tag des Designs: Whisky-Kunst und Kunst-Etiketten

Stuhr, 27.04.2023 Die Kunst, den Inhalt der Produktverpackung auf ihr Äußeres zu übertragen, überlässt die irische Waterford Distillery Profis. Vor zwei Jahren entwickelte die abstrakte Künstlerin Leah Hewson ein Flaschenlabel, nun gibt die Whisky-Brennerei die Zusammenarbeit mit dem experimentellen französischen Künstler Nathanaël Koffi bekannt.

Die im Süden Irlands gelegene Waterford Distillery brennt einzigartige Single Malts, die streng nach den Prinzipien des Terroirs entstehen. Separat angebaut, geerntet, gelagert, gemälzt und destilliert, fangen diese „Single Farm Origins“ Farm für Farm, Terroir für Terroir das Geschmacksprofil ihres Herkunftsortes ein. Dafür arbeitet die Brennerei mit ausgewählten irischen Farmen zusammen.

Für die Flaggschiff-Abfüllung „The Cuvée“ werden 25 dieser einzigartigen Waterford Single Farm Origin-Whiskys miteinander vermählt. So entsteht ein vielschichtiges, lebendiges und ausdrucksstarkes Geschmackserlebnis – ähnlich der Cuvées namhafter französischer Weingüter. Um den Facettenreichtum der Ausnahme-Spirituose zu vermitteln, wusste Waterford: Das Etikett des „The Cuvée“ muss ein Kunstwerk sein, das diesen einen Whisky wie keinen anderen repräsentiert.

Exzentrischer Whisky als Kunstobjekt

Seit 2021 präsentiert die Waterford Distillery auf ihren Cuvée-Flaschen das Kunstwerk „Binary Assimilation“ von Leah Hewson, einer der führenden bildenden Künstlerinnen Irlands. Sie hatte es nach einem langen Prozess eigens für Waterford, im Original, mit digitalen Techniken, Acrylfarben und Lack auf Leinwand erschaffen. Hewson erklärt:

„Binary Assimilation zelebriert die vielen Schichten und die Komplexität des Destillationsprozesses und damit das immense sensorische Erlebnis des Whiskys. Es ist eine Antwort auf die natürlichen und künstlichen Prozesse der Destillation und den progressiven Ansatz, den die Waterford Distillery anstrebt.“

Körper, Textur und avantgardistische Methoden

Nun kündigt die Brennerei eine neue Kooperation an. Voraussichtlich ab Spätherbst wird „The Cuvée – Koffi“ verfügbar sein, benannt nach Nathanaël Koffi. Der abstrakt und expressive arbeitende Künstler aus Frankreich hat ein Etikett entworfen, das Waterfords progressive Produktionsmethode reflektiert. Das moderne, lebendige Design spiegelt die Farben Irlands, das Terroir, die Gerste und das Erbe der Insel wider. Koffi erklärt:

„Durch die Schichtung von Farben und Mustern habe ich versucht, die vielseitigen und komplexen natürlichen Aromen dieser ultimativen Waterford Whisky-Cuvée einzufangen. Sie macht sich alles zunutze, was ich an der Waterford Distillery und ihren Whiskys liebe: Körper, Textur und avantgardistische Methoden.“

Mark Newton, Head of Brandmanagement der Waterford Distillery, sagt: