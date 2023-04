Neu: Loch Lomond 47 yo

Nicht un-überraschend kündigt Loch Lomond Whiskys die Markteinführung der dritten und letzten Veröffentlichung der Remarkable Stills-Serie an (das Label zeigte sich bereits in der TTB-Datenbank). Nach dem ersten Teil Loch Lomond 45 Year Old und dem zweiten Teil Loch Lomond 46 yo ist der dritte Teil folgerichtig Loch Lomond 47 yo.

Diese neueste Veröffentlichung, so lesen wir, soll in der Nase Noten von Toffee, Orange, grünem Apfel, Sultaninen, Zimt und Muskatnuss liefern. Am Gaumen folgen dann Noten von Karamell, Vanille, knackigem grünem Apfel, Melone, Kiwi und Holunderblüte.Der auf 200 Flaschen limitierte Loch Lomond 47 Year Old ist über die Website von Loch Lomond und bei ausgewählten Fachhändlern für einen UVP von £5.750 (nicht ganz 6.500 €) erhältlich.

Ergänzung um 14:15

Vom österreichischen Vienna Distribution haben wir noch folgenden Informationen erhalten:

Loch Lomond 47 Year Old aus der Serie „Remarkable Stills“

Dieser geschichtsträchtige Whisky wurde 1974 destilliert und begann seine Reise in amerikanischen Eichenfässern. Nach 43 Jahren wurde er in Oloroso-Sherryfässer umgefüllt, um ihm die Komplexität getrockneter tropischer Früchte zu verleihen. Diese exquisiten Noten ergänzen perfekt die fruchtigen Aromen des Remarkable Stills.



Abgefüllt mit 44,3 % Vol.. In wenigen Wochen bei uns erhältlich!