Neu: Loch Lomond 46 yo

Die Loch Lomond stellt heute den zweiten Teil ihrer Serie Remarkable Stills. Nach dem ersten Teil, Loch Lomond 45 yo, im letzten Jahr ist der nun Folgende ein Jahr älter. Loch Lomond 46 yo lagerte zunächst 44 Jahre in Fässern aus amerikanischer Eiche. Danach folgten zwei Jahre in einer Kombination aus First-Fill-Oloroso- und Pedro-Ximenez-Sherryfässern, abgefüllt wurde er mit 45,3 % Vol..

Loch Lomond 46 yo soll in der Nase Noten von Toffee, karamellisiertem Zucker, Rose, Pfirsich, Mango und Vanillesirup liefern. Am Gaumen folgen dann Aromen reifer Birne, frischer Orangenschale, süßem geschmolzenem braunem Zucker, Zimt, Nelke, Rosinen und Sultaninen. Der auf 200 einzeln nummerierte Flaschen limitierte Loch Lomond 46 yo wird später in diesem Monat im Fachhandel für einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.500 £ erhältlich sein. Umgerechnet wären dies in etwas 5.300 €.