Neu bei Kirsch Import: Neues von Billy Walker, Dingle Distillery und Mars Tsunuki

Fast um die halbe Welt führen uns die Neuheiten von Kirsch Import in dieser Woche. Beginnend in der schottischen Speyside, finden wir dort zwei neue Abfüllungen aus der Hand von Billy Walker. Zum einen ein Single-Malt-Cuvée der Brennerei The GlenAllachie aus Pedro Ximénez Sherry Puncheons, Madeira-Barriquefässer und Port Pipes, zum anderen der Blended Scotch Whisky White Heather 15 yo. Von der irischen Atlantik-Küste kommt das letzte Single Pot Still Release der Dingle Distillery. Und aus Japan von der Destillerie Mars Tsunuki gibt es die diesjährige Edition.

Hier nun alle Detaild und Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das neue Whisky-Cuvée aus der Hand von Billy Walker

Billy Walker hatte einmal mehr Gelegenheit, sein großes Fingerspitzengefühl für Fässer zu beweisen. Sensibel selektierte und kombinierte die lebende Legende Barrels, Puncheons, Barriquefässer und Pipes zu einem neuen GlenAllachie Whisky-Cuvée.

Der exklusiv für Kirsch Import abgefüllte Single Malt reifte zunächst in Fässern aus amerikanischem Eichenholz. Für einen zusätzlichen, aromaintensiven Reifungsprozess wählte Billy Walker drei weitere Fasstypen von unterschiedlichem Charakter aus: Pedro Ximénez Sherry Puncheons, Madeira-Barriquefässer und Port Pipes.

Das Ergebnis: Ein intensives und außergewöhnliches Single-Malt-Cuvée mit komplexen Aromen von Mokka, Rosinen und Muscovado-Zucker bis reifen Gartenfrüchten. Für würzige Einschläge sorgen die portugiesischen Barriques, während die Sherry Puncheons Süße und Tiefe beisteuern. Die Port Pipes schließlich verleihen Komplexität und Farbtiefe.

Pedro Ximénez, Madeira & Port Cuvée Cask Finish 2011/2022

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Dest. 2011

Abgef. 2022

Fasstyp: American Oak Barrels, Pedro Ximénez Sherry Puncheons, Madeira Barrique Casks, Port Pipes

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Reichlich Mokka, Lakritz und Sultaninen, gefolgt von Muscovado-Zucker, mit Honig glasierten Kirschen und reifen Gartenfrüchten.

Gaumen: Wellen von Heidehonig, Zimtwürze und karamellisiertem Zucker gehen über zu Sirup, Ingwer und Orangenschale.

Back to the Blending Roots: Billy Walker präsentiert limitierten White Heather 15 y.o. Blended Scotch

Vor fünfzig Jahren begann Billy Walker, Master Distiller von GlenAllachie, seine Whiskyreise als Blender. Er schloss sich einem Team an, das ikonische Blended Scotch Whiskys kreierte, die weltweit Anklang fanden. Im Jahr 2021 ehrte die Branchengröße ihre Wurzeln mit der Wiedereinführung des White Heather Blended Scotch Whiskys. Nun präsentiert Billy Walker stolz seine neueste Kreation: White Heather 15 y.o. in limitierter Auflage.

Mit einem halben Jahrhundert an Erfahrung im Gepäck, wählte er für den Blended Scotch eine Rezeptur mit besonders hohem Single-Malt-Anteil von 47%. Der Blend aus Single Malt und Grain Whiskys der Regionen Highlands, Islay und Speyside wurde in einer Kombination aus erstklassigen amerikanischen und spanischen Eichenfässern für weitere 3 Jahre gelagert. Das Ziel? Aromen vermählen und dem Holz zusätzliche Tiefe und Komplexität entlocken. So bietet White Heather 15 y.o. eine außergewöhnliche Balance zwischen honigartiger Süße und subtilem Torfrauch.

White Heather 15 y.o.

Blended Scotch Whisky

15 Jahre

Fasstyp: First Fill American Oak Barrels, Sherry Butts, Second Fill Barrels & Hogsheads (primary maturation); Pedro Ximénez Puncheons, Oloroso Puncheons, American Virgin Oak Casks (secondary maturation)

48% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Heidehonig und Karamell, gefolgt von Orangenschalen, Ananas, Minze und einem Hauch von Torf.

Gaumen: Schichten von Sirup, Heidehonig und Butterscotch, gefolgt von Orangenschalen, Grapefruit und Mandeln, mit Mokka, Ingwer und einem leichten Hauch von Torfrauch im Abgang.

Facettenreiches Finale: Das letzte Single Pot Still Release der Dingle Distillery

Single Pot Still Irish Whiskey – weder Blend noch Single Malt, sondern etwas einzigartig Irisches. Destillate dieser Kategorie entstehen in einer einzelnen Brennerei, die dafür eine Mashbill aus gemälzter und ungemälzter Gerste zusammen in traditionellen Kupferbrennblasen destilliert. Wer das besonders gut beherrscht? Die Dingle Distillery.

Mit ihrem neuen Fifth Single Pot Still Release beschließen die Brenner von der irischen Atlantikküste jedoch ihre in kleinen Batches destillierte Reihe. Zum Abschluss der Range zelebriert Dingle den ureigenen Brennereicharakter. Batch 5 reift dafür ausschließlich in Bourbon Casks und bringt eine köstliche Kombination aus Kokos, Salzkaramell und Mandeln, weißer Schokolade, Marzipan und Kräuternoten ins Glas.

Dingle Fifth Single Pot Still Release

Triple Distilled Irish Whiskey

Fasstyp: Bourbon Casks

46,5% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Japanische Rarität: Mars Tsunuki 2022 Edition

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Mars destilliert hochwertige Single und Blended Malts – und spielt mit den Einflüssen dreier verschiedener Klimazonen Japans. Eine Kombination, die Mars in die Lage versetzt, immer wieder neue Whiskys hervorzubringen, die Genießer in ihrer Komplexität zu überraschen wissen. Der neueste Single Malt von Mars stammt vollständig aus der Tsunuki Brennerei: der Mars Tsunuki 2022 Edition.

Die Brennerei im bis zu 36°C warmen, subtropischen Süden des Landes, eröffnete Mars erst 2016 und nutzte die Anlage seitdem hauptsächlich zur Reifung. Tsuniki-Abfüllungen sind daher rar. Jetzt sorgt Mars für gefragten Nachschub. Die 2022 Edition wurde in Tsunuki destilliert und gereift. Der geschmacksintensive Single Malt balanciert süße Früchte und erdige Noten, die ein edles Trinkerlebnis kreieren.

Mars Tsunuki 2022 Edition

Single Malt Japanese Whisky

Fasstyp: Eichenfässer

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt