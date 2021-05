PR: Loch Lomond launcht 45 Year Old Single Malt

Vor etwa einer Woche haben wir schon über die Vorstellung des Loch Lomond 45yo in Großbritannien berichtet, nun steht fest, dass von den 200 abgefüllten Flaschen dieser Rarität fünf auch nach Deutschland kommen werden, importiert von der Wein Wolf Gmbh.

In der Presseaussendung finden sich nähere Informationen zum zweitältesten jemals abgefüllten Loch Lomond (2017 gab es eine 50 Jahre alte Abfüllung) finden Sie in der untenstehenden Presseaussendung:

Loch Lomond launcht 45 Year Old Single Malt

Nur 200 Flaschen des Super-Premium Whiskys sind derzeit verfügbar

Die vielfach ausgezeichnete unabhängige Whiskybrennerei Loch Lomond gibt einen 45 Jahre gereiften Single Malt Scotch Whisky frei.

Der Super-Premium Whisky bildet den Auftakt der Remarkable Stills Series, einer Kollektion von drei Single Malts, als Hommage an die einzigartigen Lomond Straight Neck Pot Stills der Brennerei.

Mehr als vier Jahrzehnte reifte der 1973 gebrannte Loch Lomond 45 Year Old Single Mal in Fässern aus amerikanischer Eiche, um sich zuletzt ein Jahr im First-Fill Ex-Oloroso-Sherry-Fass zu vollenden, das ihm eine markante süße Note verleiht.

Präsentiert wird der exquisite Whisky in einer Premium-Flasche mit geprägter Kupferplakette und edler, handgefertigter Eichenholzkiste mit der grafischen Darstellung eines Lomond Straight Neck Pot Stills. Die streng limitiere Auflage von nur 200 nummerierten Flaschen macht Loch Lomond 45 Year Old Single Malt zu einer der kostbarsten Abfüllungen der Brennerei.

Die Remarkable Stills Series, die mit diesem 45 Year Old Single Malt beginnt, feiert die Lomond Straight Neck Pot Stills der Whiskybrennerei in Alexandria. Diese höchst eigenwilligen, innovativen Brennblasen sind entscheidend für den typisch feinfruchtigen Charakter der Loch Lomond Whiskys, denn sie geben dem Brennmeister eine sehr präzise Kontrolle über den Brennvorgang und die aromatische Entwicklung der Destillate.

Der 45 Year Old Single Malt zeigt Aromen von roten Äpfeln, Birnen, Honig und exotischen Früchten. Das Bouquet ist blumig, mit Anklängen von Orangenblüten und geschmolzenem braunen Zucker, das Finale lang, mit warmer Zimtwürze und Noten von säuerlichen grünen Früchten.

Der Whisky wurde mit einer Stärke von 42,2 Vol.-% gefüllt und nicht kühlfiltriert, um seine charakteristischen Aromen zu unterstreichen. Der Preis für diesen exklusiven Loch Lomond 45 Year Old Single Malt Scotch Whisky wird bei 4.399,00 € liegen.

Zum Launch des 45 Year Old Single Malt wurde eine eigene Webseite erstellt, die spannende Einblicke in die jahrzehntelange Entwicklung des Whiskys und die Besonderheiten der Lomond Straight Neck Pot Stills bietet, die seinen Stil so nachhaltig prägen.

Dazu Masterblender Michael Henry:

„Die Lomond Straight Neck Pot Stills verkörpern den modernen, unkonventionellen Charakter, der unsere Brennerei seit ihren Anfängen bestimmt. Die Brennblasen fokussieren unsere Arbeit auf das Geschmackserlebnis; insofern ist es nur passend, wenn wir ihre sehr spezifische Bedeutung für uns mit dieser Remarkable Stills Series unterstreichen. Die Arbeit an der Vollendung des Loch Lomond 45 Year Old Single Malt, dem ersten Whisky unserer Serie, war eine besondere Erfahrung. Wir haben hier einen absolut großartigen Whisky, der den Geist unserer Brennerei perfekt einfängt und widerspiegelt. Nach 45 Jahren Reife in amerikanischer Eiche und Ex-Oloroso-Sherry-Fässern bringt der Whisky diesen Geist mit der für Loch Lomond typischen feinen Frucht zum Ausdruck. Wir hoffen, dass auch die Whiskyliebhaber diesen typischen, einzigartigen Charakter lieben und genießen werden.“

Der Launch des 45 Year Old Single Malt Scotch Whiskys folgt einem Re-Branding und einer Erweiterung des Loch Lomond-Portfolios zum Jahresbeginn; dazu gehörte auch die Aufnahme eines 21 und 30 Year Old Single Malt Scotch Whiskys.

John Grieveson, Chief Marketing Officer der Loch Lomond Group:

„Wir sind sehr stolz, diesen exquisiten 45 Year Old Single Malt Scotch Whisky freizugeben. In jedem unserer Whiskys stecken langjährige Erfahrung und hohe Handwerkskunst, Loch Lomond 45 Year Old ist da keine Ausnahme. Dieser Whisky ist eine fantastische Ergänzung unserer Single Malts, und als erste Abfüllung unserer Remarkable Stills Series freuen wir uns umso mehr über diesen Launch.“

Die Loch Lomond Distillery wurde 1814 gegründet, doch ihre Wurzeln gehen weiter zurück, auf die 1772 erbaute Littlemill Distillery, eine der ältesten lizenzierten Brennereien der Welt. Die heutige Brennerei in Alexandria, Dunbartonshire, am Ufer des Loch Lomond, wurde 1965 errichtet und ein Jahr später der erste Whisky destilliert.

Bei ihrer Eröffnung waren die Loch Lomond Brennblasen mit dem geraden Hals eine bahnbrechende Neuerung, denn ihr besonderer Aufbau erlaubt eine sehr präzise Kontrolle des Brennvorgangs und damit die Bereitung leichterer, feinfruchtiger Destillate. Ihre späteren Besitzer, die Familie Bulloch, führten weitere Innovationen ein, um die Brennerei maximal unabhängig zu machen. Loch Lomond ist heute eine von nur vier Whiskybrennereien in Schottland mit eigener Küferei, die bis zu 10.000 Fässer jährlich instand hält.

Verfügbarkeit im deutschen Markt: Ende Mai

Der deutsche Markt erhält eine Allokation von 5 Flaschen