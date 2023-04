Whisky magazine stellt einige der Spirit of Speyside 2023 Festivalabfüllungen vor

Am Montag endet das Spirit of Speyside Festival. Um die insgesamt 51 arbeitenden Brennerei finden in der malerischen Region Speyside über 500 Veranstaltungen statt. Und natürlich veröffentlicht manche Brennerei auch anlässlich dieses Festivals eine ganz besondere Abfüllung (die Abfüllung von The GlenAllachie stellten wir Ihnen bereits vor). Auf der Website des Whisky magazine findet sich ein Artikel, der noch weitere Festivals-Bottlings aufführt – dies jedoch ohne Anspruch auf vollständig. Wir fassen diese Abfüllungen hier kurz zusammen, für weitere Informationen und Details verweisen wir explizit auf das Whisky magazine.

Craigellachie

The Exceptional Cask Series – 18 Years Old Double Cask Saint Émilion Red Wine Finish

GlenAllachie

17 Years Old Ruby Port Pipe

Glenfiddich

12 Years Old Madeira Cask

12 Years Old Non-Sherry European Oak Butt

Murray McDavid

Mannochmore 5 Years Old Madeira Barrique

Spey

8 Years Old

Strathisla

Distillery Reserve Collection – 16 Years Old Cognac Finish

Speyburn

125th Anniversary Edition

Glen Moray

2008 Port Barrique Full Maturation

2011 Peated Port Cask Finish