Glenmorangie veröffentlicht The Cadboll Estate Batch 3

Glenmorangie stellt heute Batch 3 ihres 15-jährigen The Cadboll Estate vor. Die Gerste für diese Abfüllung stammt aus zwei separaten Ernten. Der Whisky reifte in ehemaligen Bourbon-Casks, ein kleiner Teil erhielt zusätzlich noch ein Finish in Ex-Amontillado-Sherryfässern. Die limitierte Auflage ist mit 46 % Vol. abgefüllt, die UVP liegt bei £75 (das wären nicht ganz 85 €).

Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation bei Glenmorangie, beschreibt den Malt als „weich und voll, mit Noten von tief-süßen Gewürzen, Toffee, Mandeln und Nelken“. Die offiziellen Tasting Notes sprechen von Honig, Haselnuss, Mandarine und Toffee in der Nase. Der Gaumen bringe ein „würziges Mundgefühl“ mit Heidehonig, Lebkuchen, Haselnussnougat, Fudge und einem Hauch Nelke. Das Finish dann mit Anklängen von Mandelmarzipan, Kokosnuss und der „Andeutung des Backens von Früchtebrot (fruit loaves)“.

Ab heute ist Glenmorangie The Cadboll Estate Batch 3 über die Website der Brennerei und im Shop vorort verfügbar. Ab dem 4. Mai wirde die Abfüllung dann in ganz Großbritannien und auf weiteren Märkten erhältlich sein, wir vermuten, auch bei uns.