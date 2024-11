Neu: The Hearach – Swiss Single Cask, die erste Einzelfassabfüllung der Isle of Harris Distillery für die Schweiz

Einleit:

Orakei Ltd präsentiert „The Hearach – Swiss Single Cask“ – die erste Einzelfassabfüllung der Isle of Harris Distillery für die Schweiz

Vor über 8 Jahren wurde der Grundstein für die gemeinsame Reise der Orakei Ltd mit der Isle of Harris Distillery gelegt. Beginnend mit dem Harris Gin, einem einzigartigen Gin, der mit dem speziellen Botanical Sugar Kelp kreiert wurde, und dem lang erwarteten, ersten Single Malt Whisky «The Hearach» im Jahr 2023. Der Launch vom «The Hearach Oloroso» markierte im Herbst diesen Jahres einen weiteren Meilenstein.

Das Team der Orakei Ltd ist stolz darauf, mit dem allerersten „The Hearach – Swiss Single Cask“, der exklusiv für die Schweiz abgefüllt wurde und auf 249 Flaschen limitiert ist, eine weitere Premiere präsentieren zu dürfen.

Die Single Cask Etikette zeigt einen vom ausgewählten Fass inspirierten Kreis, der in dieser Form ausschliesslich für das Fass #1612 vorbehalten ist. Der Single Malt Whisky wurde über 6 Jahre in First Fill Ex-Buffalo Trace Fässern gelagert und zeichnet sich durch die für Harris charakteristische, leichte Torfnote aus. Der Single Malt Whisky wurde fassstark mit 60.7% vol. in der ikonischen «The Hearach» Flasche abgefüllt.

„The Hearach – Swiss Single Cask“ wurde am 22. / 23. November 2024 in Zürich offiziell vorgestellt und ist bei ausgesuchten Fachhändlern in der Schweiz und unter https://www.harris-distillery.ch/de erhältlich.