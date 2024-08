Neun Jahre reifte der neue Arran von David Gran, der Mann hinter dem unabhängigen Abfüller myBar, in einem Bourbon-Fass bevor er im Allgäu vier Monate in einem Tequila-Fass nachreifen konnte. Die erste ungetorfte Abfüllung von myBar bringt dadurch ganz andere Aromen an die Nase und den Gaumen als sonst – sie werden in den ausführlichen Tasting Notes beschrieben.

Der Arran ist ab sofort im Online Shop erhältlich, die Auflage ist wieder “verrückt” klein – gerade einmal sieben Flaschen sind zum Zeitpunkt des Erscheinens des Artikel erhältlich.

Hier die Infos dazu:

Neue Single Cask Whisky Abfüllung von myBar by David Gran: Ein außergewöhnlicher Single Malt von der Isle of Arran

David Gran, der renommierte Mixologe hinter myBar, präsentiert seine neueste Single Cask Whisky Abfüllung. Für diese besondere Kreation hat er erneut auf die unvergleichliche Reifung in einem Tequilafass von Porfidio gesetzt. Doch erstmals hat er dafür einen nicht rauchigen Whisky ausgewählt – ein Single Malt von der atemberaubend schönen schottischen Isle of Arran.

Dieser exklusive Single Malt reifte fast 9 Jahre lang in einem Bourbonfass, bevor er in den Allgäuer Kellern von myBar ein viermonatiges Finish im Tequilafass erhielt.

Durch diese Veredelung konnte der Whisky die charakteristischen, würzig-tropischen Noten des Fasses aufnehmen und sie harmonisch mit der Arran-typischen Fruchtigkeit vereinen. Das Ergebnis ist ein Whisky, der die Sinne mit einem facettenreichen Aromenspiel verführt.

Abgefüllt in Fassstärke mit kräftigen 54,8% Vol., bleibt dieser Single Malt Whisky ganz naturbelassen – weder gefärbt noch kühlgefiltert.

Diese limitierte Abfüllung von myBar by David Gran ist ein Muss für Liebhaber einzigartiger Whisky-Erlebnisse und entführt auf eine aromatische Reise, die man so schnell nicht vergisst.

Kosten: 79,90€ Inhalt: 500ml

Tastingnotes:

Aroma:

Im Vordergrund stehen würzige Noten, die an frisch gemahlenen Pfeffer und eine subtile Prise Zimt erinnern. Diese würzige Basis wird von einer intensiven Fruchtigkeit begleitet, die an saftige tropische Früchte erinnert. Ein Hauch von Litschi und reifer Ananas verleiht dem Bouquet eine exotische Süße und Frische. Dazu entfaltet sich die für Arran typische Birnennote, die dem Whisky eine sanfte, fruchtige Eleganz verleiht und das komplexe Aromenprofil harmonisch abrundet.

Geschmack:

Der erste Schluck dieses Whiskys verwöhnt den Gaumen mit einer herrlich cremigen Textur, die sich samtig über die Zunge legt. Sofort breitet sich eine intensive tropische Fruchtigkeit aus, die an sonnengereifte Früchte wie Banane, Mango und Papaya erinnert. Diese üppigen Fruchtnoten werden von einem süßem Karamell umhüllt, das dem Geschmack eine angenehme Tiefe und eine verführerische Süße verleiht. Im Hintergrund schwingt eine dezente Würze mit, die den fruchtigen und süßen Komponenten eine elegante Balance verleiht und den Geschmack harmonisch abrundet.

Finish:

Der Abgang dieses Whiskys ist langanhaltend und setzt die süßen Noten des Geschmacks fort. Eine sanfte, angenehme Süße bleibt auf der Zunge zurück, begleitet von einer dezenten, aber präsenten Würze, die sich subtil entfaltet.

Den Whisky findet Ihr ab jetzt in meinem Online Shop