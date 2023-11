North Point Distillery jetzt auch mit Single Malt Whisky

Bekannt war die schottische North Point Distillery bisher sowohl für ihre Gin- als auch für ihre Rum-Marken. Vor zwei Jahren erhielt die westlich von Thurso gelegene Brennerei allerdings auch die notwendigen Genehmigungen zur Produktion von Single Malt Whisky, und stellt in dieser Woche ihre neue Whisky-Marke Dalclagie Highland Single Malt Whisky vor, die das Leitmotiv The People. The Place. The Whisky. trägt.

Bis zur ersten Whisky-Abfüllung der Destillerie werden wir uns selbstverständlich noch etwas gedulden müssen. Die Brennerei erwartet, dass sie ihren ersten Whisky 2028 veröffentlichen wird. Head distiller Greg Benson gibt allerdings schon einen kleinen Einblick in den Herstellungsprozess. Verwendung finden traditionelle Gerstensorten, und die extra lange Fermentationen werden mit Kveik-Hefe durchgeführt. Langfristig, so Benson, wird die Whisky-Reifung von handverlesenen Bourbonfässern sowie Palo Cortado-Fässern beeinflusst werden. Den New Make beschreibt er so:

“With notes of tropical fruit, tinned peaches, and pineapple; a full-bodied texture; and a croissant sweetness, our New Make Spirit is delicious before it even touches the wood.“

Die North Point Distillery bietet mit ihrem cask programme jetzt auch den Erwerb von Fässern an. Hier stehen zwei Größen zur Auswahl (200 Liter oder 113 Liter First-fill bourbon barrel), mehr Infos finden Sie auf der Website der Brennerei.