Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie mit dem Bremer Spirituosen Contor 3x den neuen Tomintoul Cigar Malt!

Die Destillerie Tomintoul

Die Destillerie Tomintoul liegt im Tal Glenlivet, nahe der wunderschönen Stadt Tomintoul, im Herzen der Speyside Region. Tomintoul ist die höchstgelegene Stadt der Speyside und zugleich der Namensgeber für die Destillerie.

Mitte des letzten Jahrhunderts startete in Tomintoul die Suche nach einer Wasserquelle, deren Wasser rein genug ist, um Whisky herzustellen.

Nach mehr als einem Jahr endete die Suche an der Ballantruan Quelle, einer außergewöhnlichen Quelle mit dem wohl klarsten Wasser der Crondale Hills. Zwischen der Ballantruan Quelle und dem majestätischen Fluss Avon wurde die Destillerie Tomintoul erbaut. Die naturbelassene Umwelt, die Höhe, die reine Luft und der Gebrauch von dem hervorragenden Wasser aus dem Ballantruan Spring veredeln den Tomintoul Speyside Glenlivet Single Malt. Master Distiller ist Robert Fleming.

Die Inhaber von Tomintoul, Angus Dundee Distillers, pflegen liebevoll die Destillerie und haben seit vielen Jahren ein exzellentes Team an Mitarbeitern, mit deren Hilfe die Brennerei heutzutage mit voller Kapazität arbeiten kann.

Tomintoul Cigar Malt

Tomintoul Cigar Malt ist ein reichhaltiger, komplexer und robuster Malt Whisky, der speziell von Master Distiller, Robert Fleming, kreiert wurde.

Robert Fleming hat persönlich eine raffinierte Kombination von Tomintoul Single Malts aus speziellen Jahrgängen ausgewählt, die er sorgfältig mit einigen seltenen getorften Tomintoul Single Malts ausbalanciert hat.

Jeder dieser einzelnen Single Malts wurde entweder vollständig in handverlesenen Oloroso-Sherry-Butts aus Andalusien gereift oder in diesen veredelt.

Der Tomintoul Cigar Malt wird auch als Tomintoul Cigar Malt Parejo bezeichnet, da er als perfekter „Parejo“ (spanisch für „Partner“) zu den besten Zigarren der Welt geschaffen wurde. Die reichhaltigen und süßen Oloroso-Sherry-Noten, das cremige Malzprofil und der sanfte Torfrauch machen diesen Single Malt zum perfekten Begleiter für Ihre Lieblingszigarre oder einfach nur, um ihn allein zu genießen.

Abgefüllt bei 43% ABV

