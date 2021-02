PR: HAWE bringt neue Abfüllungen von Hunter Laing – von Springbank bis Port Ellen

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mbH & Co. KG informiert uns über einige Neuheiten aus dem Haus des unabhängigen Abfüllers Hunter Laing, die die Geschäfte in Deutschland in Kürze erreichen werden – die meisten davon exklusiv für Deutschland. Wir haben die Infos für Sie übersichtlich zusammengefasst, die Endverbraucherpreise kann Ihnen Ihr Händler sagen:

Hunter Laing Exklusive Single Casks: Springbank 30yo, Talisker, Laphroaig Sherry Cask, Bowmore u.a.

Neben der Ardnahoe Distillery auf Islay hat sich Hunter Laing vor allem im Segment der Einzelfassabfüllungen einen Namen gemacht. Hunter Laing & Co. Ltd. ist ein Familienunternehmen in dritter Generation, das sich auf die Abfüllung feinster schottischer Single Malts spezialisiert hat. Mit den Serien „Old Malt Cask“ und „Old & Rare“ bietet Hunter Laing Single Cask Abfüllungen der gefragtesten Brennereien Schottlands an.

Hunter Laing – Exklusive Einzelfässer für Deutschland

Bowmore 2001 · 18 YO 50 % Vol. 0,7 l Benrinnes 2000 · 19 YO · 48,7 % Vol. · 0,7 l Blair Athol 2011 · 9 YO · 50 % Vol. · 0,7 l · Wine Cask Auchentoshan 2012 · 8 YO · 50 % Vol. · 0,7 l · Wine Cask Blair Athol 2004 · 15 YO · 50 % Vol. · 0,7 l · Sherry Butt Orkney 2007 · 13 YO · 50 % Vol. · 0,7 l Talisker 2010 · 9 YO · 50 % Vol. · 0,7 l Laphroaig 2006 · 14 YO · 50 % Vol. · 0,7 l Benrinnes 1996 · 24 YO · 50 % Vol. · 0,7 l Glen Moray 1996 · 24 YO · 50 % Vol. · 0,7 l Glen Spey 1996 · 24 YO · 46,1 % Vol. · 0,7 l Inchgower 1997 · 23 YO · 50,0 % Vol. · 0,7 l Springbank 1990 · 30 YO · 44,1 % Vol. · 0,7 l

Eidolon Series Pt. 1 – Port Ellen Vintage 1983 – Streng Limitiert – Nur 638 Flaschen weltweit

Der familiengeführte Abfüller Hunter Laing & Co. stellt die brandneue Abfüllungsserie Eidolon vor. Diese Veröffentlichung ist der erste Teil in einer dreiteiligen Serie von Port Ellen Abfüllungen in limitierter Auflage. Destilliert im Jahr 1983, kurz vor der Schließung der legendären Islay-Brennerei, wird es nur 638 Flaschen der limitierten Port Ellen Islay Single Malt Whisky Edition geben. Wie alle seltenen unabhängigen Abfüllungen von Hunter Laing wird auch die Eidolon-Serie in natürlicher Fassstärke und ohne künstliche Färbung oder Kältefiltration präsentiert. Hunter Laing & Co. ist bekannt für seine Fassbestände an raren Malts, insbesondere aus der legendären Whiskyregion Islay.

Port Ellen Vintage 1983 · 36 Jahre · 53,5% Vol. · 0,7 l