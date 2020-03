PR: Rolf Kaspar GmbH bringt neuen Teaninch von Adelphi exklusiv für Deutschland

Über eine interessante Neuerscheinung sind wir vom deutschen Importeur des unabhängigen Abfüllers Adelphi, der Rolf Kaspar GmbH aus Düsseldorf, informiert worden. Die Abfüllung, ein Teaninich 2007 aus dem First Fill Sherry Fass, exklusiv für Deutschland aufgelegt, sollte bereits bei den Händlern eingetroffen sein.

Hier alle Infos dazu:

Rolf Kaspar GmbH bringt neuen Teaninch von Adelphi exklusiv für Deutschland

Es gibt einen nagelneuen, „sherry-dunklen“ Adelphi-Teaninich exklusiv für Deutschland. Der 2007 destillierte Whisky aus der Brennerei in den nördlichen Highlands bei Alness durfte seitdem 12 Jahre in einem First Fill Sherry Butt reifen (cask #301263) und unter anderem kräftig Farbe aufnehmen.

Vom mit 54,6% vol. abgefüllten Whisky, der exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt wurde, gibt es insgesamt 411 Flaschen. Natürlich ist dieser Whisky wie jeder bei Adelphi ohne Kühlfitration und ohne Farbstoffe abgefüllt worden.

TEANINICH 2007, Adelphi

12 Year Old Highland 54,6 Vol. , 2007, first fill sherry, (exklusiv für Deutschland)

1 of only 411 bottles from cask 301263