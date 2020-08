PR: The Gables Whisky B&B in der Speyside mit Sonderangebot für deutschsprachige Touristen

Dass die Tourismusindustrie auch in Schottland gerade schwere Zeiten durchmacht, muss man wohl nicht extra betonen. Die Touristen bleiben zum Teil aus (Österreicher dürfen ab morgen zum Beispiel nur einreisen, wenn sie sich dann in UK in eine verpflichtende Quarantäne begeben, was de facto Reisen unmöglich macht), und damit vertrocknet die Lebensader der Menschen, die sich auf die Beherbergung und Verköstigung der Reisenden spezialisiert haben.

Das The Gables Whisy B&B in Lettoch, Dufftown, im Herzen der Speyside gelegen, möchte sich aber mit dieser Situation nicht abfinden und hat sich ein besonderes Angebot für deutschsprachige Gäste einfallen lassen: 10% Ermäßigung bei Direktbuchung – und einen kostenlosen Begrüßungsschluck aus einer Flasche nach Wahl aus der Old Malt Cask Sammlung, die ein Teil der ansehnlichen Whiskybar vor Ort ist.

Alle Details zu diesem Deal finden Sie in der nachfolgenden Information, die wir gerne für Sie hier veröffentlichen:

GERMAN WHISKY LOVERS DEAL

Past season we noticed our German speaking guests were extremely interested in Scotch Single Malt Whisky. And we think we should reward them with a special deal. So, this is a great offer for all German speaking Whisky Lovers!

Book a room at our Whisky themed B&B with a stay date between 1 August 2020 and 28 February 2021 and get:

10% discount on direct bookings with voucher code GWL2021

A free welcome dram of choice from our Old Malt Cask Range

The Gables Whisky B&B is situated 1.5 miles outside Dufftown with Whisky themed rooms, most distilleries within reasonable distance, a whisky lounge with over 360 Scotch Single Malts. We offer evening meals, several whisky pairings and -flights. And the hosts speak English, Dutch and German.

Visit our website for more information. https://www.thegablesbb.co.uk

If you have questions or need help with bookings? Please e-mail us on enquiries@thegablesbb.co.uk