PR: Laphroaig Online-Fasstärken-Tasting für Friends of Laphroaig am 26. August 2020 um 19:15

Wie bereits im Rahmen unseres Gewinnspiel rund um den Laphroaig 10 Cask Strength erwähnt, wird es ein neues virtuelles Tasting – diesmal für Fassstärken – von Laphroaig geben. Während des virtuellen Fèis Ìle 2020 gab es schon einmal so einen #LaphroaigLive Event, der bei den Fans der Destillerie gut angekommen ist, und der deshalb neu und verändert wiederholt wird.

Sogar eine Premiere ist dabei: Im Rahmen des Events wird auch ein neuer Laphroaig 25yo in Fassstärke vorgestellt und von Destillerie Manager John Campbell und Markenbotschafter Simon Brooking verkostet werden

Wer von den Friends of Laphroaig an der Verkostung teilnehmen will, findet den Link zur Anmeldung im Newsletter, die vor ein paar Minuten an alle Mitglieder gegangen sein sollte. Wir werden bei Laphroaig nachfragen, ob wir die Verlinkung generell teilen dürfen und ev. dann den Artikel am Montag damit updaten:

Aufgrund Eurer großartigen Resonanz auf unser #LaphroaigLive Event während des virtuellen Fèis Ìle 2020, haben wir beschlossen, noch weitere virtuelle Verkostungen mit Euch zu veranstalten.



Das nächste Event wird sich rund um das Thema Fassstärke drehen. Hierzu haben wir zwei spannende neue Abfüllungen aus 2020 im Gepäck: den kürzlich gelaunchten Laphroaig 10YO Cask Strength Batch 12 sowie den 25YO Cask Strength, der bald erhältlich sein wird. Darüber hinaus wird unser Cairdeas Triplewood Cask Strength aus 2019 Teil der Verkostung sein. Destillerie Manager John Campbell und Markenbotschafter Simon Brooking freuen sich ganz besonders, mit Euch über diese einzigartigen Whiskys zu sprechen und all Eure Fragen zu beantworten.



Die Verkostung findet am 26. August um 19:15 statt. Um teilzunehmen, meldet Euch einfach über die Verlinkung im Newsletter an.

Was wird verkostet?

Kraftvoll, rauchig und einfach unvergesslich – Laphroaig 10 Years Cask Strength macht den rauen Charakter unseres kompromisslosen schottischen Whiskys besonders erlebbar. Der Islay Single Malt reifte mindestens 10 Jahre lang in Ex-Bourbonfässern, wurde nicht-kühlfiltriert und in Fassstärke abgefüllt. Hierdurch erhält er einen besonders intensiven, ehrlichen Geschmack sowie eine Beschaffenheit, die einen Whisky in seiner ursprünglichsten Form verkörpern.



Der außergewöhnliche Laphroaig 25 Years Old ist eine Vermählung aus Sherry- und Eichenaromen, die durch die Reifung in second-fill Oloroso Sherryfässern aus europäischer Eiche entstehen. Seine süßen Vanillenoten erhält er durch die Reifung in Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Auch der Laphroaig 25 Year Old wird in Fassstärke und nicht-kühlfiltriert abgefüllt. Sein außergewöhnlicher Charakter macht ihn zu einem Whisky, der in ganz besonderen Momenten genossen werden sollte.



Laphroaig Cairdeas Triplewood Cask Strength erhält seinen einzigartigen Geschmack durch die Dreifachreifung. Der Lagerung in Ex-Bourbonfässern folgt eine Reifung in Quarter Casks. Sein Finish erhält er in Oloroso Sherryfässern aus europäischer Eiche, die dem Single Malt seine süßen Noten verleihen. Nicht-kühlfiltriert und in Fassstärke abgefüllt, trägt der Cairdeas Triplewood die charakteristischen, kraftvollen Aromen und den unvergleichlich rauchigen Geschmack von Laphroaig in sich.



John und Simon stehen bereits in den Startlöchern, um diese einzigartigen Abfüllungen mit Euch zu verkosten. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und Eure Gesellschaft!



Slàinte,



Euer Laphroaig Destillerie-Team