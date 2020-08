PR: Feingeist eröffnet einen Fachmarkt – Hausmesse vom 4.9. bis 5.9. in Mömbris

Whiskyfreunde in der Gegend um Frankfurt und Aschaffenburg haben schon bald einen neuen Anlaufpunkt: Feingeist eröffnet in Mömbris einen 400qm großen Fachmarkt für Spirituosen. Dass Whisky dabei natürlich einen hohen Stellenwert besitzt, dafür bürgt Pat Hock als Geschäftsführer.

Noch vor der Eröffnung gibt es vom 4. bis 5. September eine Hausmesse mit interessanten Ausstellern und Whiskys – hier die offizielle Presseinfo dazu:

Es ist soweit – Feingeist eröffnet einen Fachmarkt!

Nach langer Vorbereitungs- und Aufbauzeit können wir stolz verkünden, dass wir in Mömbris in einer neuen Lokalität einen eigenständigen Fachmarkt auf einer Fläche von 400 Quadratmetern eröffnen! Neben einem umfangreichen Sortiment im Bereich Whisky und Whiskey bieten wir eine hochwertige Auswahl beliebter Spirituosen wie Gin, Rum, Brandy, Cognac und Co. an. Highlights sind zweifelsohne der begehbare Humidor mit Zigarren aus aller Welt, sowie der Bar-Bereich und die Tasting-Lounge!

Feiere mit uns vor der offiziellen Eröffnung und besuche uns auf unserer hauseigenen Messe am 4.9.2020 und 5.9.2020 von jeweils 14 bis 22 Uhr im neuen Feingeist-Fachmarkt in Mömbris!

Mit dem Erwerb des Einlassbandes erhältst Du dieses am jeweiligen Tag vor Ort in Mömbris zusammen mit einem Nosingglas und kannst Dich innerhalb verschiedener Stände in der neuen Lokalität durch die Welt der Spirituosen verkosten! Preise für das Probieren sind im Preis für das Einlassband inbegriffen!

Folgende Vertriebe stellen Ihre Produkte vor:

Kammer-Kirsch mit Glendronach, Benriach, Arran und Tomatin

Schlumberger mit Benromach, Penderyn, Kavalan und unabhängigen Abfüllungen

Celtic Events mit Cooper’s Choice

Säntis aus der Schweiz

Viele weitere Abfüllungen der vielfältigsten Spirituosen, Zigarren aus Kuba, Honduras, Nicaragua, Dom. Rep., uvm.

Einlassbänder für den jeweiligen Tag sind im Onlineshop von Feingeist verfügbar: https://shop.fein-geist.de/