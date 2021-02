PR: Exklusiver Februar bei Feingeist

Drei neue Single Cask Abfüllungen ganz unterschiedlicher Ausprägung bietet Feingeist in Mömbris seinen Kunden und allen Whiskyfreunden im Shop und online. Die Abfüllungen stammen aus Israel, Deutschland und der schottischen Speyside – und alle Details sowie Bezugsmöglichkeiten erfahren Sie untenstehend:

DER FEBRUAR BEI FEINGEIST WIRD EXKLUSIV!

Gleich drei spannende Einzelfässer dürfen wir Euch heute präsentieren, die exklusiv bei Feingeist in Mömbris verfügbar sind!

Aus der israelischen Milk & Honey Distillery dürfen wir Euch ein wunderbares Single Cask vorstellen, welches zeigt, was für ein Potential diese junge Brennerei in Tel Avis hat!

MILK & HONEY

Single Port Cask

2017-2020

58,8 % vol.

Preis 69,90 €/ 0,7 Liter

Aus der Made in Germany-Serie des unabhängigen Abfüllers Pat Hock Whisky dürfen wir Euch ein Amontillado Sherryfass der Brennerei Nine Springs präsentieren!

NINE SPRINGS

Made in Germany by Pat Hock

Single Amontillado Sherry Cask

2015-2020

52,6 % vol.

Preis 44,90 €/ 0,7 Liter

Destilliert in Schottland, bei uns in Mömbris perfektioniert: Ein Single Malt Whisky aus der schottischen Brennerei Glenlossie, den wir in einem ungarischen Likörweinfass (Tokaj) nachgereift haben!

GLENLOSSIE

The Refiners by Feingeist

Single Tokaj Cask (Finish)

2000-2020

51,3 % vol.

Preis 119,90 €/ 0,7 Liter

Die drei Einzelfassabfüllungen sind exklusiv bei Feingeist verfügbar!

Der Milk & Honey erscheint zusammen mit dem Made in Germany diesen Samstag im Onlineshop von Feingeist und vor Ort in Mömbris. Der The Refiners Glenlossie ist bereits online und stationär verfügbar.

Feingeist GmbH

Klinger 1c

63776 Mömbris

Feingeist Shop (fein-geist.de)