Serge verkostet: Ein halbes Dutzend Abfüllungen aus Longmorn

Serge meint einleitend zur heutigen Verkostung von Longmorn, dass es ihm nicht ganz verständlich sei, warum die Eigentümer von Longmorn (Pernod Ricard) die Malts der Destillerie kaum als Originalabfüllungen anbieten und es den Unabhängigen überlassen, ihre Vorzüge der Whiskywelt zu präsentieren. Wie dem auch sei: Schönes aus Longmorn zu finden ist nicht besonders schwer, da man die Fässer an Independent Bottlers recht freizügig verteilte und wohl auch wieder verteilen wird, und davon profitieren wir Whiskyfreunde.

Serge hat sich heute in der Verkostung sechs Abfüllungen näher angesehen, recht willkürlich, wie er schreibt, und was dabei herauskam, sehen Sie auch in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Longmorn-Glenlivet 23 yo 1994/2018 (52.6%, Cadenhead’s, Rum cask, Guadeloupe, 222 bottles 85 Longmorn 17 yo 1996/2014 (46%, Signatory Vintage, Un-Chillfiltered Collection for The Whisky Fair Limburg, 1st fill sherry, cask #72322, 748 bottles) 85 Longmorn 2008/2022 (46%, Gordon & MacPhail, Distillery Labels) 80 Longmorn 21 yo 1992/2014 (49.7%, The Single Malts of Scotland, sherry hogshead, cask #110979, 293 bottles) 87 Longmorn 11 yo 2011/2022 (52.4%, Michiel Wigman, Inspiring Friends, 208 bottles) 89 Longmorn 30 yo 1994/2024 (55.5%, LMDW Rothes Glen, Artist #14, refill American hogshead, cask #50086, 141 bottles) 92

Longmorn. Bild: Lars Pechmann