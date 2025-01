Nur noch diese Woche: Michel Couvreur Blossoming Auld Sherried Single Malt gewinnen – mit Signatur von J. A. Frantzen!

Mit einem exzeptionellen und kostbaren Whisky wollen wir den Gewinnspielreigen des Jahres 2025 beginnen – dank unseres Gewinnspielpartners, dem Brühler Whiskyhaus: Als Generalimporteur von Michel Couvreur hat man uns für Sie den heißbegehrten Michel Couvreur Blossoming Auld Sherried Single Malt Whisky als Preis zur Verfügung gestellt – noch dazu mit der eigenhändigen Signatur des legendären Master Blenders und Kellermeisters Jean-Arnaud Frantzen, der seit über 25 Jahren für den Geschmack der im Keller in Burgund zur meisterlichen Reife geführten Whiskys verantwortlich ist.

Die Whiskys von Michel Couvreur – schottische Kostbarkeiten, im Burgund veredelt

Das Wohnhaus der Couvreur – die Keller befinden sich unter und hinter dem Haus. Bild: Brühler Whiskyhaus

Michel Couvreur war ein Wein- und Spirituosenhändler aus dem Burgund, der seit den 80iger Jahren seinen ganz eigenen Weg ging. Der gebürtige Belgier kam nach Brüssel und London schließlich in der noch heutigen Schaffensstelle “Bouze lès Beaune” in Frankreich an. Hier verzauberte er in seinem in den Felsen gehauenen alten Weinkeller die Seelen und Gaumen der Sherry-Whisky-Liebhaber. Diese außergewöhnliche 150 Meter lange Galerie, die im Herzen des Felsens gegraben wurde, bietet Feuchtigkeit und Stille an. Die Auswahl der Fässern und der delikater Tanz zwischen feuchten und trockenen Einflüsse verleihen Michel Couvreur’s Whiskys eine ausgeprägte Kraft und eine sehr sanfte Fülle zugleich. Stil und Adel erreichen die Whiskies nach langjährigem Reifeprozess.

Herausragender Single Malt Whisky

Michel Couvreur machte schon vor über dreißig Jahren auf den zunehmenden Mangel hochwertiger Sherryfässer aufmerksam. First Fill Sherryfässer sorgten aus seiner Sicht für herausragenden Single Malt Whisky. Dieser besondere Charakter werde in Schottland leider immer seltener und zudem die Whiskies aus dem Sherryfass teurer, so Couvreur. Grund ist die gestiegene Nachfrage nach Sherryfass gelagertem Single Malt und die geringe Menge an hochwertigen Sherryfässern, die in Schottland eintreffen. Michel Couvreur schloß diese Lücke zwischen den Sherry-Herstellern und Schottland. Er kaufte schottisches Destillat und zudem besonders alte Sherryfässer. Manche seiner Whiskies reifen in Fässern, in denen zuvor für Jahrzehnte Sherry ruhte.

Couvreur Whisky aus außergewöhnlichen Sherryfässern

Im Burgund lässt man noch heute den Scotch Whisky in jenen außergewöhnlichen Sherryfässern reifen. Nach teils extrem langer Reifezeit bringt man diese Old School Sherry Whiskies unter dem Namen Couvreur auf den Markt. Durch die Reifung außerhalb Schottlands darf der Whisky nicht mehr als Scotch bezeichnet werden. Couvreur war jedoch vom Charakter und der Qualität seiner Kompositionen so überzeugt, dass er bewusst nur seinen Namen und nicht den Namen der Brennereien auf die Flaschen schrieb. Der Erfolg gab und gibt ihm Recht. Laut seiner Aussage ist der Reifeprozess bei deren Abfüllungen für 80% des Charakters verantwortlich.

Neben dem limitierten und nur selten erhältlichen Michel Couvreur Blossoming Auld Sherried Single Malt Whisky gibt es aus den Kellern im Burgund, die seit über einem Vierteljahrhundert von Master Blenders und Kellermeister Jean-Arnaud Frantzen kuratiert werden, auch eine Vielzahl anderer, interessanter Abfüllungen, wie den Overaged Malt Whisky, Pale Single Single, Candid, Special Vatting und auch alte Kleinode der Fassreifung, zum Beispiel im Onlineshop des Brühler Whiskyhaus

Ihr Gewinn: der signierte Michel Couvreur Blossoming Auld Sherried Single Malt Whisky

Michel Couvreur möchte mit diesem Single Malt Whisky den Geist der alten Whiskies der viktorianischen Zeit wieder aufleben lassen. Eine unvergessliche Rundheit und Kraft verbreitet der Blossoming (Blütezeit) Auld Sherried. Das Alter der verwendeten schottischen Whiskys liegt bei ihm zwischen 15 und 20 Jahren.

Diese Abfüllung gehört sicherlich zu den Meisterstücken des Michel Couvreur.

Nase: Das ist Old-School Sherry Whisky im Perfektion. Süße Sherrynoten von Rosinen und Backpflaume, Liebstöckel und Toffee machen Neugierig auf mehr.

Gaumen: Adstringierend, mit einer anfänglichen Süße, dann intensiv trocken, sehr ölig und Mund füllend. Aromen von Mocca und Fudges wollen den Gaumen gar nicht mehr los lassen. Sicherlich nichts für jedermann. Aber ein einnehmender Bursche.

