Serge verkostet: Ein Marathon mit Bowmore, Etappe 1

Für Islay war die Brennerei Bowmore so wichtig, dass man einen Ort nach der Brennerei benannt hat. Nein, also, ganz so war es nicht, eher komplett umgekehrt – aber dass Bowmore eine Ikone auf Islay ist, das mag wohl keiner bestreiten. Und für Whiskygenießer sowieso – denn aus dieser Destillerie stammen hervorragende Abfüllungen en masse (und, aus einer bestimmten Epoche, leider auch jede Menge für manche untrinkbare Veilchenseife-Whiskys, die aber in Japan über alles geliebt werden).

Serge Valentin begibt sich heute auf einen Marathon mit Abfüllungen aus Bowmore, und wie es sicht gehört, beginnt der Marathon mit wenigen ersten Schritten. Es sind zunächst einmal fünf Abfüllungen, die er verkostet, die erste gleich ein Standard mit guter Note – und das sind die Wertungen dazu: