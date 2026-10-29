Serge verkostet: Ein Scapa-Trio

Der offizielle 16er, ein Scapa von Gordon & MacPhail unter dem Distillery Label und ein Scapa von Moon Import aus dem Jahr 1988 – das sind die drei Kandidaten der Verkostung bei Serge Valentin heute. Und die drei Erkenntnisse daraus sind nicht wirklich überraschend: Die neue Scapa-Linie ist wirklich gut, Gordon & MacPhail versteht sein Handwerk und früher war nicht immer alles besser.

Die Verkostung wie üblich prosaisch in unserer Tabelle zusammengefasst:

Abfüllung Punkte

Scapa 16 yo (48%, OB, American oak, +/-2026) 87 Scapa 2000/2026 (57.8%, Gordon & MacPhail, Distillery Labels, refill sherry hogshead, cask #1101, 231 bottles) 87 Scapa 1965/1988 (46%, Moon, ‘The Sea’, Hogshead, cask #2879, 240 bottles 83

Und weil er so schön und schön gelegen ist: Hier der Tasting Room bei der Brennerei. Besuch empfohlen!