Man muss keine unendlich tiefen Taschen haben, um Besonderes zu genießen und zu verkosten: Mit der Die 50th Anniversary Kirsch Import Tasting-Box hat der Importeur und Distributor aus dem Norden eine Möglichkeit geschaffen, unter anderem einige der besonderen Abfüllungen zum 50. Jubiläum seines Bestehens in insgesamt 24 Samples zu 2cl zu probieren. Die Box eignet sich damit für Neugierige ebenso wie für jene, die einen ganz besonderen Whisky-Adventskalender suchen.

Die Box wird es in Kürze im Fachhandel geben – fragen Sie Ihren Händler danach. Hier einmal die generellen Infos dazu!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Probieren vom Feinsten: Die 50th Anniversary Kirsch Import Tasting-Box

50 Jahre Kirsch Import – das sind fünf Jahrzehnte voll unvergesslicher Drams. Und: jeder Menge Vorbilder für diese limitierte Jubiläumsbox. 24 Scotch Whiskys im Einzelwert von bis zu 974,90€ UVP stehen darin beispielhaft für das, was uns seit 1976 begeistert: ehrlicher Charakter, unabhängige Vielfalt und die Freude daran, Nicht-Alltägliches zu anspruchsvollen Genießern zu bringen.

In jeder Schachtel wartet ein neuer Blickwinkel auf die schottische Whiskywelt: von ausdrucksstarken Single Casks und raren Small Batches über rauchige Erlebnisse und elegante Sherryfassreifungen bis hin zu überraschenden Luxus-Blends. Allen Abfüllungen gemeinsam? Sie sind (bzw. waren) nur in begrenzter Stückzahl oder für kurze Zeit verfügbar. Ob 45 y.o. Signatory Old School Single Malt, nach 22 Jahren unabhängig abgefülltes Benromach Small Batch oder 18-jähriges Tormore Single Cask für Kirsch-Kunden: Welche Schätze sich zum Kirsch-Import-Geburtstag unter dem Magnetdeckel verbergen, können Sie bei Ihrem Händler erfragen. Die 50th Anniversary Kirsch Import Tasting-Box ist auf 1.000 Exemplare begrenzt.

50th Anniversary Kirsch Import Tasting-Box

24 x 2 cl Scotch Whisky aus dem Kirsch-Import-Portfolio

von Small Batch bis 45 y.o. Sonderedition

⌀ 52,7% vol.

inkl. Nosing-Glas & mit Infobroschüre

limitiert auf 1.000 Stück

Abfüllungen im Wert von bis zu 974,90€ UVP probieren

UVP: 149,90€