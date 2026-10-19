IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Scapa als Duo

Die 2026er Ausgabe der Destillerie-Abfüllung Scapa 21 yo und ein Cadenhead-Bottling von 1990, mit sehr guter und hervorragender Bewertung

Bereits kurz nach der Vorstellung der neuen Scapa Distillery Range (wir berichteten) konnte Serge Valentin die drei Abfüllungen im Oktober 2025 verkosten. Und er bedachte das Trio, neben sehr guten Benotungen, auch mit lobenden Worten. Heute befindet sich im Whiskyfun-Tasting die aktuelle Ausgabe des ältesten Whiskys der Scapa-Standards. An die Seite des 2026er Scapa 21 yo gesellt sich ein Scapa 24 yo von Cadenhead, 1965 destilliert. Das Duo erhälte eine sehr gute und eine hervorragende Bewertung. Und bei Serge kommen Zweifel an all den exzellenten „Secret Orkney“-Abfüllungen auf, die aktuell auf dem Markt zu finden sind. Was, wenn sich hinter einigen davon in Wahrheit Scapa verbirgt?

Die Session des Tages inklusive Übersicht:

AbfüllungPunkte

Scapa 21 yo (52.9%, OB, American oak, +/-2026)89
Scapa 24 yo 1965/1990 (49.6% Cadenhead)85 
Bild: Florian Dussopt Design Studio/ Scapa Distillery
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