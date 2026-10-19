„A taste of paradise – Schottland 2027“ Panoramakalender jetzt erhältlich

Der neue Panoramakalender von Gudrun und Heinz Fesl für das kommende Jahr 2027 trägt den Titel „A taste of paradise“. Ihr mittlerweile 24. Kalender ist wieder als Kalender für die Wand und als Tischkalender unter den Titel „Treasures of Scotland 2027“ erhältlich, und dies direkt unter www.heinz-fesl.de.

Die Preise des letzten Kalenders konnten beibehalten werden. Wie immer gehen bei Direktbestellungen 10% an das Waldpiraten Camp der deutschen Kinderkrebshilfe und an das Münchner Kinderhospiz.

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28 Jahre Schottland – eingefangen mit Kamera, Herz und Leidenschaft

Es gibt Kalender mit schönen Bildern. Und es gibt Kalender, die Geschichten erzählen.

Seit nunmehr 28 Jahren bereisen die Macher von „A taste of paradise – Schottland 2027“ das Land. Nicht als flüchtige Touristen, sondern als leidenschaftliche Whisky- und Schottlandliebhaber. Jahr für Jahr entstehen dabei Fotografien, hinter denen echte Geschichten stecken.

Der Panoramakalender „A taste of paradise – Schottland 2027“ ist ihr 24 ter Kalender, und ist etwas Besonderes. Er vereint viele der schönsten und emotionalsten Aufnahmen aus 28 Jahren – ein persönlicher Rückblick auf unzählige Besuche in Destillerien, auf den Inseln und Highlands.

Zu sehen sind unter anderem die Destillerien Springbank, Balblair, Bowmore, Arran, Glendronach, Highland Park und Longmorn, ergänzt durch beeindruckende Landschaften von Islay, den Orkneys, den Äußeren Hebriden, der Ostküste von Arran, dem berühmten Eilean Donan Castle sowie eine stimmungsvolle Nachtaufnahme von Edinburgh.

Viele der Motive sind untrennbar mit Erinnerungen verbunden: ein Dram Bowmore 40yo. im legendären Vault No. 1, die Begeisterung von John MacDonald über die ältesten Flaschen Balblair aus 1949 oder Gordon Mitchell, der erste Destillerie-Manager von Arran, bei dem einst der erste dreijährige Arran verkostet werden durfte. Es sind Augenblicke, die heute Teil der Whiskygeschichte sind – und in diesem Kalender weiterleben.

Besonders wichtig ist eines: Authentizität. Sämtliche Fotografien stammen aus dem eigenen Archiv, wurden über mehr als zwei Jahrzehnte selbst aufgenommen und mit viel Fingerspitzengefühl bearbeitet. Echte Bilder mit Emotionen statt KI-generierte Motive.

„A taste of paradise – Schottland 2027“ ist eine fotografische Zeitreise durch die schottische Whiskywelt – gemacht von Menschen, die sie seit 28 Jahren begleiten.

Zusätzlich ist auch dieses Jahr wieder ein praktischer Tischkalender „Treasures of Scotland 2027“ in der praktischen Klappbox aus Kunststoff erhältlich. Er hat ebenfalls 13 Monate und ist beidseitig im Panoramaformat (ca. 19 x 11 cm) mit 26 unterschiedlichen Motivschwerpunkten zu Whisky und Landschaften Schottlands bedruckt.

Die Preise konnten mit 34,90 € und 10,90 € beibehalten werden. Wie immer gehen bei Direktbestellungen 10% an das Waldpiraten Camp der deutschen Kinderkrebshilfe und an das Münchner Kinderhospiz.

Liebhaber der schottischen Lebens- und Whiskykultur finden den Kalender ebenso wie Informationen zu den Händlern und Einblicke in die Fotos unter: www.heinz-fesl.de.