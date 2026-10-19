Ein Abschied fällt niemals leicht: Whiskyzwerg schließt zum 31.12.

Leicht fiel Remy und Sandra die Entscheidung nicht, und doch musste diese, wie sie schreiben, getroffen werden. Der Whiskyzwerg, der Whiskyhandel im niederrheinischen Brüggen mit angeschlossenem Online-Shop, schließt zum 31.12.2026, und dies endgültig und dauerhaft.

Remy und Sandra bedanken sich bei allen, die sie bei ihrer Reise mit dem Whiskyzwerg kennen lernen durften. Und wir wünschen an dieser Stelle auch Remy und Sandra für ihre Zukunft alles erdenklich Gute!

Ab sofort startet der Abverkauf mit reduzierten Preisen, und zwar online wie auch im Ladenlokal in Brüggen.

Mehr zum Abschied des Whiskyzwerges in der Info, die wir von Remy und Sandra erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Ein Abschied fällt niemals leicht …

Jedes Kapitel hat irgendwann ein Ende. Und auch wenn wir wissen, dass dieser Moment eines Tages kommen würde, fällt es uns alles andere als leicht, diese Zeilen zu schreiben.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge möchten wir Euch heute mitteilen, dass wir den Whiskyzwerg zum 31.12.2026 endgültig und dauerhaft schließen werden.

Was einst mit einer Idee, viel Leidenschaft und einer großen Begeisterung für Whisky begann, ist über die Jahre zu etwas geworden, das weit über einen einfachen Whiskyhandel hinausging.

Wenn wir heute zurückblicken, denken wir nicht nur an unzählige Flaschen, besondere Abfüllungen und die vielen Schätze, die durch unsere Hände gegangen sind. Vielmehr sind es die Menschen, die Begegnungen und die gemeinsamen Erlebnisse, die uns in Erinnerung bleiben werden. Ob direkt bei uns im Laden oder über den Versand in die Ferne – wir durften so viele wunderbare Begegnungen erleben. Dafür möchten wir uns ganz besonders bei Euch bedanken.

Ihr habt den Whiskyzwerg zu dem gemacht, was er heute ist. Ohne Eure Treue, Euer Vertrauen, Eure Begeisterung und Eure Unterstützung wäre diese Reise niemals so schön und unvergesslich geworden.

Dafür sagen wir von ganzem Herzen: DANKE!

Natürlich möchten wir uns nicht einfach verabschieden, ohne Euch noch einmal etwas zurückzugeben. Deshalb starten wir ab sofort unseren Abverkauf mit reduzierten Preisen online wie auch im Ladenlokal.

Es ist ein seltsames Gefühl, sich von etwas zu verabschieden, in das man so viel Herzblut gesteckt hat. Der Whiskyzwerg war für uns nie einfach nur ein Geschäft. Er war eine Herzensangelegenheit, ein Ort der Begegnung und ein Stück unseres Lebens.

Und auch wenn sich am 31.12.2026 die Türen endgültig schließen und die letzte Bestellung auf den Weg gebracht sein wird, nehmen wir etwas mit, das kein Rabatt und keine Flasche der Welt ersetzen kann: die Erinnerungen an Euch und an eine ganz besondere gemeinsame Zeit.

Wir wünschen euch alles Gute, bleibt uns gewogen und lasst Euch den einen oder anderen guten Dram schmecken.

Von Herzen ein letztes großes Dankeschön!

Eure

Whiskyzwerge Remy und Sandra

Whiskyzwerg

Burgwall 2

41379 Brüggen

www.whiskyzwerg.de