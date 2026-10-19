Mit Gustofolio stellt sich heute eine neue App vor, mit der Sie ihre Whisky-Sammlung verwalten können, die ihren Geschmack erlernt und passende Flaschen vorschlägt. Zusätzlich bietet sie Vorschläge für Food Pairings an. Und beinhaltet zusätzlich ein Lexikon und weiteres. Gustofolio ist kostenlos, kommt ohne Werbung und ohne Abo aus und läuft im Browser sowie als Android-App, auf Deutsch und Englisch.

Mehr über Gustofolio auf der zugehörigen Website, und in der Presseinfo, die wir erhalten haben:

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Gustofolio: Die Whisky-App, die Ihren Geschmack kennenlernt

Kostenlos, ohne Werbung und in der offenen Beta: Eine neue App verbindet Sammlung, Geschmack, Food Pairing und Manufakturen an einem Ort.

Gustofolio verbindet Sammlung, Geschmack und Food Pairing in einer App.

Gustofolio ist eine neue App für alle, die Whisky und andere gute Getränke sammeln und genießen. Sie verwaltet die eigene Sammlung, lernt den persönlichen Geschmack kennen und schlägt passende Flaschen vor. Dazu kommen ein frei zugängliches Lexikon, Ideen fürs Essen und ein Verzeichnis für Brennereien und Manufakturen. Gustofolio ist kostenlos, kommt ohne Werbung und ohne Abo aus und läuft im Browser sowie als Android-App, auf Deutsch und Englisch.

Für Whiskyliebhaber gemacht

Eine neue Flasche ist in Sekunden erfasst. Ein Foto vom Etikett genügt, und Gustofolio liest Brennerei, Alter, Fass und Alkoholgehalt selbst aus. Eine kurze Einordnung verrät gleich dazu, was im Glas zu erwarten ist. Danach bekommt die Flasche ihren Platz im Regal, auf Wunsch mit Kaufpreis und Händler. So bleibt der Überblick erhalten, ob es eine Handvoll Lieblinge sind oder ein ganzer Keller.

Ein Foto vom Etikett genügt: Gustofolio liest die Angaben selbst aus.

Das Besondere zeigt sich nach dem Verkosten. Mit jeder Bewertung lernt Gustofolio dazu und erkennt, ob jemand eher zum rauchigen Islay-Malt greift oder zum sherrybetonten Speysider. Daraus entstehen Vorschläge, die wirklich zum eigenen Geschmack passen: die richtige Flasche aus dem Regal für den Abend oder eine Idee für den nächsten Kauf. Wer möchte, fragt einen digitalen Sommelier, was er heute öffnen soll.

Die eigene Sammlung mit Vorschlägen für den Abend.

Für den Blick über das eigene Regal hinaus gibt es die Whiskyreise. Sie führt durch die großen und kleinen Whiskyländer, von Islay und der Speyside über das Waldviertel bis nach Japan und Tasmanien. Ein Lexikon erklärt Fassreifung, Torf und Altersangaben so, dass Einsteiger mitkommen und Kenner trotzdem Neues entdecken. Beides ist ohne Anmeldung frei zugänglich.

Die Whiskyreise führt von Islay bis Tasmanien.

Eine Bühne für Brennereien und Manufakturen

Gustofolio unterstützt kleine wie große Hersteller. Brennereien, Destillerien, Weingüter und Brauereien können sich kostenlos eintragen und sich mit einer eigenen Seite vorstellen: mit Bildern, ihrer Geschichte und ihrem Sortiment. Liebhaber finden sie über eine Karte, nach Region oder über die Suche. Der Vorteil für die Betriebe liegt auf der Hand: Wer Gustofolio öffnet, interessiert sich für gute Getränke und für die Menschen, die sie machen. Streuverluste gibt es hier kaum.

Brennereien und Manufakturen tragen sich kostenlos ein.

Food Pairing: Was passt zum Dram?

Zu jeder Flasche schlägt Gustofolio passende Speisen vor. Zum torfigen Lagavulin etwa frische Austern, Räucherlachs oder einen kräftigen Blauschimmelkäse. Umgekehrt geht es auch: Ein Foto vom Gericht oder von der Speisekarte genügt, und die App empfiehlt die passenden Getränke, am liebsten direkt aus dem eigenen Bestand. Wer Gäste erwartet, plant mit Gustofolio einen ganzen Abend vom Aperitif bis zum Digestif, samt Einkaufsliste.

Food Pairing: passende Speisen zum Lagavulin.

Entwickelt mit der Community

Gustofolio befindet sich in der offenen Beta. Über einen Feedback-Knopf direkt in der App melden Nutzer Wünsche und Fehler, und genau daraus entsteht die nächste Version. Auf einer öffentlichen Roadmap ist jederzeit zu sehen, woran gerade gebaut wird und was zuletzt fertig geworden ist. Wer früh einsteigt, bestimmt mit, wohin sich die App entwickelt.

Neben Whisky finden auch Wein, Gin, Rum, Cognac, Bier und viele weitere Getränke Platz in derselben Sammlung, jeweils mit eigenem Geschmacksprofil.

Gustofolio ist ab sofort kostenlos unter www.gustofolio.com erreichbar. Manufakturen tragen sich unter www.gustofolio.com/manufakturen/eintragen ein.

Über Gustofolio

Am Anfang stand ein praktischer Wunsch: Zwei Freunde wollten ihre Flaschen ordentlich lagern und den Überblick behalten. Eine Tabelle hat dafür nie gereicht, also haben sie selbst etwas gebaut. Daraus ist Gustofolio geworden, eine App für Whisky, Wein und Spirituosen mit einem frei zugänglichen Getränkelexikon und einem Verzeichnis für Manufakturen.

Bildnachweis: Gustofolio. Flaschenfotos in den App-Ansichten: Wikimedia Commons (Amitbalani, CC0; Yoshee, CC BY-SA 4.0; BjörnR, CC BY-SA 3.0; Matpib, CC BY-SA 3.0; Datenralfi, CC BY-SA 4.0).