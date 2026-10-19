Das neue Bottling der Polo Edition des Blended Scotch Royal Salute führt diesmal in den Nahen Osten. Die achte Edition der Reihe der 21 Jahre alter Blended Scotch Whisky erhielt ein vollständiges Finish in Pedro-Ximénez-Sherryfässern.

Die Royal Salute 21 Year Old Desert Jewel Polo Edition ist ab sofort in limitierter Stückzahl im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Zudem wird die Edition auf der diesjährigen InterWhisky präsentiert, die vom 20. bis 22. November in Wiesbaden stattfindet.

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Royal Salute präsentiert die 21 Year Old Desert Jewel Polo Edition

Zwischen Wüstenlandschaft und moderner Skyline

Mit der neuen 21 Year Old Desert Jewel Polo Edition führt Royal Salute seine renommierte Polo Collection in den Nahen Osten. Die achte Edition der Reihe ist ein eigens kreierter 21 Jahre alter Blended Scotch Whisky, der ein vollständiges Finish in Pedro-Ximénez-Sherryfässern erhielt. Damit setzt die Marke die Reise zu ikonischen Polo-Destinationen rund um die Welt fort.

Die Inspiration hinter dem Blend

Kreiert wurde der Blend von Royal Salute Master Blender Emeritus Sandy Hyslop, der ein Geschmackserlebnis geschaffen hat, das ebenso facettenreich ist wie die kulturelle Vielfalt der Region. Die Veredelung in Pedro-Ximénez-Sherryfässern verleiht dem Whisky eine intensive, aromatische Fülle, die an die kulinarischen Traditionen der arabischen Welt erinnert. Auf Noten von süßen Cranberrys, glasierten Kirschen und Zimt folgen am Gaumen Mango, Blutorange, saftige Datteln und Treacle Tart, begleitet von der Wärme von Ingwer und rosa Pfeffer. Ein weiches, samtiges Finish rundet das Geschmackserlebnis ab.

Die neue Edition ist eine Hommage an die pulsierenden Metropolen Dubai und Abu Dhabi, wo die weite Wüste von vergangenen Zeiten erzählt und glänzende Wolkenkratzer selbstbewusst in die Zukunft weisen. Mit diesem Zusammenspiel aus Tradition und Moderne fängt die Edition den besonderen Charakter der Region ein und würdigt eine der prägenden Polo-Destinationen unserer Zeit.

Sandy Hyslop, Master Blender Emeritus bei Royal Salute:

„Für die achte Edition unserer Polo Collection wollte ich einen Blend kreieren, der genauso faszinierend und facettenreich ist wie die Wüstenmetropolen, die ihn inspiriert haben. Diesen 21 Jahre alten Whisky vollständig in Pedro-Ximénez-Sherryfässern zu veredeln, fühlte sich an wie die Entdeckung eines verborgenen Juwels. Die Fässer verleihen ihm einen kraftvollen, intensiv-würzigen Charakter und machen jeden Schluck zu einer Reise vom lebhaften Treiben der Souks bis hin zur schimmernden Skyline. Für mich ist dieser Blend eine passende Hommage an eine Region, die zeitlos und zugleich mutig ist, und ich bin sehr stolz darauf, ihn nun vorstellen zu dürfen.“

Der Nahe Osten im Design

Auch das Design der Royal Salute 21 Year Old Desert Jewel Polo Edition greift den Kontrast zwischen jahrhundertealter Wüstenlandschaft und modernem Glanz auf. Präsentiert wird der Whisky in einer eleganten, türkisfarbenen Flasche, deren Farbgebung an das ruhige, kristallklare Wasser der Region erinnert. Die hochwertige Geschenkbox ist mit Illustrationen weitläufiger Wüstenlandschaften, lebendiger Souks und markanter Wolkenkratzer gestaltet und zelebriert damit die Traditionen und die kulturelle Vielfalt der Region.

Malcolm Borwick, World Polo Ambassador von Royal Salute:

„Polo floriert im Nahen Osten, und Dubai und Abu Dhabi zählen dabei zu den spannendsten Orten der Welt, um diesen Sport auszuüben. Die Region hat eine magnetische Energie. Das Zusammenspiel jahrhundertealter Traditionen und grenzenlosen Ehrgeizes spiegelt all das wider, was ich am Polosport liebe. Damit ist sie die perfekte Destination für die Royal Salute Polo Collection. Für mich gibt es keinen besseren Weg, ein Match zu feiern, als mit diesem außergewöhnlichen, eigens kreierten Blend.“

Die Royal Salute 21 Year Old Desert Jewel Polo Edition ist ab sofort in limitierter Stückzahl im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Zudem wird die Edition auf der diesjährigen InterWhisky präsentiert, die vom 20. bis 22. November in Wiesbaden stattfindet.